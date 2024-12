La solidaridad y la cooperación superan fronteras: fortaleciendo la amistad entre China, América Latina y el mundo

Por: Chen Guoyou, Embajador de China en Ecuador

Del 13 al 23 de noviembre de 2024, el presidente chino, Xi Jinping, realizó una gira por América Latina, invitado a participar en la 31ª Reunión de Líderes Económicos de APEC, la 19ª Cumbre del G20 y a realizar visitas de Estado a Perú y Brasil. Este viaje fue un recorrido de amistad, cruzando montañas y mares; un viaje de solidaridad para promover el desarrollo conjunto; y un viaje de cooperación para fortalecer la asociación global de China, sobre todo con América Latina. Considero que este viaje fue de gran trascendencia, no solo porque iluminó el “momento latinoamericano” en la gobernanza global con la sabiduría china, sino también porque consolidó la amistad sino-latinoamericana, convirtiéndola en un tema central entre los pueblos de ambas regiones.

Promover un desarrollo abierto

En un mundo que ha entrado en un nuevo período de cambios y turbulencias, caracterizado por el creciente unilateralismo y proteccionismo, China responde a este desafío reafirmando su compromiso con el desarrollo abierto. Al adherirse firmemente al verdadero multilateralismo, China continúa trabajando para construir una economía mundial abierta. No solo amplía activamente su apertura voluntaria, sino que también hace un llamado a los países para que consoliden la confianza ante las dificultades y promuevan juntos una globalización económica inclusiva y beneficiosa para todos.

Gracias a los esfuerzos conjuntos, la reciente reunión de APEC ha reactivado el proceso de creación de una zona de libre comercio en Asia-Pacífico, lo que inyecta nueva fuerza al desarrollo de una economía abierta en esta región. China continuará colaborando estrechamente con sus socios regionales y globales para avanzar en el proceso de cooperación abierta.

Enfocarse en la reforma de la gobernanza global

La búsqueda del desarrollo, la prosperidad y la realización del sueño de la modernización es una aspiración común del Sur Global. En la cumbre del G20 en Río de Janeiro, el presidente Xi Jinping presentó de manera integral y sistemática el concepto de gobernanza global de China, destacando la necesidad de hacer el desarrollo global más inclusivo, beneficioso para todos y más resiliente, con el objetivo de construir un mundo justo basado en el desarrollo común.

China anunció ocho acciones clave para el desarrollo mundial, entre ellas, unirse a la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, proponer junto con Brasil, Sudáfrica y la Unión Africana la Iniciativa sobre Cooperación Internacional en Ciencia Abierta, y ampliar la apertura unilateral hacia los países menos desarrollados. Estas iniciativas reflejan la firme voluntad del Sur Global de buscar la igualdad y promover el cambio, y marcan el rumbo correcto para mejorar la gobernanza global. Como miembro permanente del Sur Global, China trabajará con otros países de este colectivo para avanzar hacia un orden internacional más justo y razonable.

Ensanchar las asociaciones globales

Además de participar en las reuniones multilaterales, el presidente Xi Jinping sostuvo intensos encuentros bilaterales en los cuales consolidó y fortaleció la solidaridad con los países del Sur Global, al mismo tiempo que estabilizó y amplió las relaciones con las naciones occidentales, reforzando así las asociaciones globales de China.

En su reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Lima, ambos líderes subrayaron la importancia crucial de las relaciones entre China y Estados Unidos. Acordaron que una relación estable entre ambos países no solo beneficia a sus pueblos, sino que también tiene un impacto decisivo sobre el futuro y el destino de toda la humanidad. El presidente Xi reiteró los principios fundamentales de China en asuntos clave como Taiwan, afirmando que cualquier intento de contener a China es no solo imprudente, sino inaceptable y está destinado al fracaso. Enfatizó que China y Estados Unidos, como grandes potencias, deben asumir sus responsabilidades globales y continuar buscando el camino adecuado para mantener una relación que aporte más certidumbre y energía positiva al mundo.

Por su parte, el presidente Biden reiteró que Estados Unidos no busca una nueva Guerra Fría, no pretende cambiar el sistema chino, ni tiene como objetivo sus alianzas en contra de China. Además, dejó claro que su país no apoya la “independencia de Taiwan”, no desea conflictos con China, y su política hacia Taiwan no tiene como propósito competir con China.

El presidente Xi también sostuvo reuniones con mandatarios de países europeos, de la región Asia-Pacífico y latinoamericanos. Estos líderes elogiaron los logros del desarrollo de China, reconocieron su compromiso con el multilateralismo y reafirmaron su firme apoyo a la política de una sola China. Asimismo, expresaron su voluntad de profundizar y ampliar la cooperación con China en diversas áreas.

Profundizar la cooperación amistosa entre China y América Latina

China y América Latina, como «vecinos» ubicados a ambos lados del Océano Pacífico, han establecido una cooperación práctica que ha brindado beneficios tangibles al desarrollo socioeconómico de ambas partes. Esta relación se ha convertido en una oportunidad de desarrollo mutuo. Durante su reciente visita, el presidente Xi Jinping y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva anunciaron el fortalecimiento de los lazos bilaterales, elevando su colaboración a una comunidad de futuro compartido entre China y Brasil para un mundo más justo y un planeta más sostenible. Además, decidieron fomentar aún más las sinergias entre sus respectivas estrategias de desarrollo.

Uno de los momentos más destacados de la visita a Perú fue la declaración conjunta del presidente Xi y la presidenta peruana Dina Boluarte sobre la inauguración del puerto de Chancay, un proyecto emblemático de la construcción de alta calidad en el marco de la Franja y la Ruta entre ambos países. Este proyecto no solo marca un hito para ambos países, sino que también establece un nuevo hub que conecta América Latina y Asia, ofreciendo nuevas oportunidades de desarrollo para naciones cercanas como Ecuador.

Hasta la fecha, China ha firmado memorandos de entendimiento para la construcción conjunta de la Franja y la Ruta con 22 países latinoamericanos y caribeños. En su búsqueda común del desarrollo y la prosperidad, China y América Latina están logrando juntos verdaderos «milagros de desarrollo», transformando posibilidades inicialmente remotas en realidades de crecimiento mutuo.

A escala internacional, se reconoce que el desarrollo de China impulsa el fortalecimiento de la paz, la estabilidad y el progreso global. En mi opinión, esto se debe a la firme adhesión de China a los principios de apertura, inclusión, igualdad, justicia y cooperación con beneficios compartidos. Estos principios guían el país en su invitación abierta a todas las naciones a aprovechar las oportunidades que ofrece su desarrollo, con el objetivo de trabajar juntos en la modernización global. Este año marca el décimo aniversario de la propuesta del presidente Xi Jinping de construir una comunidad de futuro compartido entre China-América Latina y el Caribe. China está comprometida en seguir acercándose al continente latinoamericano, enriquecer continuamente las connotaciones y prácticas de esta comunidad, y seguir escribiendo historias de éxito en el Sur Global, donde la unidad y la prosperidad común sean alcanzadas.

