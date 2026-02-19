La Policía detiene al expríncipe Andrés, hermano de Carlos III

Fue detenido el expríncipe Andrés, hermano de Carlos III, por «falta en el ejercicio de funciones oficiales», según medios británicos.

La Policía británica afirmó este jueves (19.02.2026) por «sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público» durante su etapa como enviado comercial, en relación con el caso Epstein. La Policía dijo en un principio haber registrado dos residencias, aparentemente vinculadas a las sospechas sobre el expríncipe Andrés.

La Policía local de Thames Valley, donde se sitúa la residencia Royal Lodge, en la que Andrés vivía hasta hace poco, confirmó hoy en un comunicado la detención del hermano del rey Carlos III de Inglaterra, que fue avanzada por la prensa británica.

Dicha fuerza había anunciado al principio el arresto de un hombre de «unos 60 años», «bajo sospecha de mala conducta en un cargo público». Las autoridades añadieron que se había abierto una investigación, sin identificar al detenido, siguiendo el protocolo habitual, dado que el caso está en curso. En su comunicado, esa fuerza policial informó que se estaban realizando registros en propiedades situadas en Berkshire y Norfolk.

Previamente, la Policía dijo que estaba estudiando informaciones según las cuales Andrés habría entregado información potencialmente confidencial al delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, en la época en que fue emisario del Reino Unido para el comercio internacional (2001-2011).

Mas información en Deutsche Welle