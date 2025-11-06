Intensa congestión vehicular por incendio de tráiler en la av. Simón Bolívar este jueves, 6 de noviembre 

Las autoridades no reportaron heridos, pero la circulación de carros se complicó por el bloqueo parcial de la arteria

La mañana de este jueves, 6 de noviembre, estuvo marcada por una emergencia en el sector de Guápulo, en la que estuvo involucrado un camión que transportaba tubos PVC, acoples y alimentos.

Esta emergencia causó un intenso tráfico vehicular en la arteria Foto: Cortesía

El conductor del tráiler se estacionó en el extremo de la avenida Simón Bolívar, en sentido sur-norte, después de sentir olor a quemado en la zona posterior del vagón. En ese momento, el incendio se propagó por las llantas posteriores y dañó la carga.

El ECU 911 alertó al Cuerpo de Bomberos, quienes acudieron con un gran contingente humano y camiones especializados para sofocar las llamas que cubrían todo el tráiler. Las autoridades no reportaron personas heridas, solo pérdidas materiales.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que la avenida Simón Bolívar y De los Conquistadores se cerró en dos carriles.

Los conductores que circulaban por la arteria a las 06:00, hora en que se generó la emergencia, tuvieron que tomar rutas alternas como la avenida Maldonado, Mariscal Sucre, Velasco Ibarra, Juan Bautista Aguirre, Autopista General Rumiñahui o la Oswaldo Guayasamín.

Al momento, la entidad municipal aseguró que, luego de realizar trabajos de limpieza y enfriamiento, el tráiler fue retirado de la zona y los tres carriles se habilitaron para evitar el colapso vehicular.

Videos comunitarios, de personas que circulaban por la zona mostraron la magnitud del incendio y el trabajo de los agentes por tratar de apagar las llamas y que no fluyan hasta la vegetación que rodea la vía. (I)

