Huawei presenta la tableta MatePad 12 X PaperMatte Edition y los auriculares inalámbricos FreeBuds 7i
September 19, 2025

Huawei presenta la tableta MatePad 12 X PaperMatte Edition y los auriculares inalámbricos FreeBuds 7i

PARÍS (FRANCIA), 19 (Portaltic/EP) La tableta Huawei MatePad 12 X PaperMatte Edition y los auriculares inalámbricos Huawei FreeBuds 7i se unen a las novedades que Huawei ha presentado este viernes, en un evento en el que han debutado los relojes deportivos de la serie Watch GT 6 y Watch Ultimate 2.

Huawei ha presentado en París (Francia) los nuevos relojes deportivos de la serie Watch GT 6 y la actualización de la gama premium con Watch Ultimate 2, que incorpora comunicación submarina basada en sonar.

Watch D2 en color azul – HUAWEI

En este evento, la compañía china también ha anunciado que Watch D2, su dispositivo de monitorización de la presión arterial en tiempo real, está disponible en un color más: azul, e incorpora funciones de monitorización de la presión arterial más completas, con recordatorios únicos y recurrentes.

Aparte del catálogo de relojes inteligentes, las novedades de producto de Huawei incluyen la tableta Huawei MatePad 12 X PaperMatte Edition, que utiliza una pantalla PaperMatte que devuelve una imagen nítida y está diseñada para cuidar la vista al tiempo que ofrece una experiencia más natural al escribir o dibujar. Esta tableta es compatible con el lápiz óptico M-Pencil Pro.

Los auriculares inalámbricos Huawei FreeBuds 7i, por su parte, combinan cancelación dinámica de ruido, audio espacial envolvente y llamadas claras y estables. Incorporan la tecnología Intelligent Dynamic ANC 4.0, que ajusta la cancelación de forma adaptativa para ofrecer una experiencia más inmersiva.

Con información de Europa Press

