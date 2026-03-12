Urgente!

March 12, 2026

Gobierno advierte que toque de queda rige desde el 15 de marzo en cuatro provincias

El toque de queda entrará en vigencia en Ecuador desde el domingo 15 de marzo, entre las 23:00 y las 05:00. La medida será obligatoria en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, como parte de la estrategia del Gobierno para enfrentar la inseguridad en estas zonas.

El Gobierno nacional informó que durante este período las fuerzas de seguridad ejecutarán operaciones de alto impacto con el objetivo de desarticular estructuras del crimen organizado, combatir el narcotráfico y frenar la minería ilegal en esos territorios.

El ministro del Interior, John Reimberg, explicó que esta restricción nocturna tendrá un enfoque distinto al de medidas anteriores. Según el funcionario, la diferencia radica en “la fuerza con la que vamos a actuar”, y anunció que previamente se realizarán reuniones de coordinación para ajustar los detalles operativos en el territorio.

El ministro advirtió que quienes incumplan la medida podrían enfrentar penas de entre uno y tres años de prisión, mientras el sistema judicial se prepara para atender los casos que se registren durante los días de operación.

Reimberg también reveló que Ecuador trabaja de forma conjunta con Estados Unidos para enfrentar a los grupos criminales. La cooperación incluye apoyo logístico y respaldo de fuerzas militares estadounidenses en las operaciones planificadas, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta del Estado en las zonas más afectadas por la violencia.

Durante el toque de queda, las autoridades pidieron a la ciudadanía permanecer en sus hogares para evitar riesgos durante los operativos. El personal de emergencias podrá circular sin restricciones, mientras que quienes deban movilizarse por vuelos u otras razones justificadas deberán portar los documentos correspondientes.

Con información de Informa Ecuador

