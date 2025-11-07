Gobernador del Guayas genera controversia con «Silencio, niñas» durante protesta por falsa alarma de bomba en Guayaquil

Guayaquil, 7 de noviembre de 2025 – Un tenso momento se vivió en una rueda de prensa convocada por el gobernador del Guayas, Humberto Plaza Argüello, en medio de la paralización del tráfico en la icónica Avenida 9 de Octubre debido a una falsa alarma de bomba. Mientras el funcionario intentaba informar sobre la situación, el público presente –compuesto mayoritariamente por ciudadanos frustrados por el caos vial– comenzó a corear consignas contra el presidente Daniel Noboa: «¡Fuera Noboa, fuera!».

En un intento por restaurar el orden, el gobernador exclamó: «Silencio, niñas», una frase que rápidamente desató una ola de críticas en redes sociales por su tono condescendiente y sexista. El incidente ocurrió cuando las autoridades evacuaron el sector central de la ciudad tras una alerta anónima que resultó ser falsa, según confirmaron fuentes policiales. El cierre de la avenida, una de las principales arterias de Guayaquil, generó atascos masivos y afectó a miles de conductores y peatones.

🚨 “Silencio, niñas”, dijo el gobernador del Guayas @Coplaza88 durante la rueda de prensa por la falsa alarma de bomba que paralizó la Av. 9 de Octubre en #Guayaquil, mientras el público gritaba “¡Fuera Noboa, fuera!”. pic.twitter.com/BZJ50tryo6 — Central News EC (@CentralNewsEC) November 7, 2025

El gobernador Plaza, quien asumió el cargo recientemente, defendió su intervención como un llamado a la calma en un contexto de alta tensión. «Estamos trabajando para garantizar la seguridad de todos, pero necesitamos cooperación», declaró posteriormente en un comunicado oficial. Sin embargo, la expresión ha sido calificada por activistas feministas y opositores políticos como un ejemplo de machismo institucional, exacerbando el descontento popular en un momento en que el gobierno de Noboa enfrenta crecientes protestas por temas de seguridad y economía.

Otra vez el señor gobernador.



“¡Silencio, niñas!”.



¿Casual? Para nada.

El poder que ellos detentan no dialoga, manda callar.



Pero hay algo peor: ¿Por qué no dijo “niños”? Porque en su imaginario, “niña” significa débil, molesta, irrelevante.



Y todo esto ocurre mientras se… https://t.co/Zw2jhPubt8 — Monica Luzarraga (@MLuzarragaEc) November 7, 2025

Hasta el momento, la falsa alarma no ha sido atribuida a ningún responsable, y las investigaciones continúan. La avenida 9 de Octubre fue reabierta al tráfico pasadas las 12:00 p.m., pero el episodio ha reavivado debates sobre la gestión de crisis en la provincia.

