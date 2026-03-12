Gasolina Eco, Súper y diésel suben de precio en Ecuador desde este 12 de marzo

Precios regirán del 12 de marzo al 11 de abril y se actualizan en medio de la escalada del precio internacional del petróleo por el conflicto en Medio Oriente.

A partir de este 12 de marzo entrará en vigencia la nueva actualización de precios para las gasolinas extra y ecopaís, así como para el diésel.

La gasolina extra y ecopaís pasa de $ 2,763 a $ 2,89.

En tanto que el diésel su valor pasa de $ 2,70 a $ 2,828.

En ambos casos el aumento bordea los 12 centavos.Mientras, el precio sugerido para el galón de gasolina súper es de $ 3,62.Estos precios, confirmados por La Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe), estarán vigentes hasta el próximo 11 de abril de 2026 y se actualizan en medio del despunte del precio internacional del petróleo por el conflicto en el Medio Oriente.Desde diciembre pasado, el diésel fue incorporado al sistema de ajustes mensuales en los precios de los combustibles, luego de haberse mantenido en $ 2,80 tras la eliminación del subsidio aplicada por el Gobierno en septiembre de 2025.Antes del retiro de la subvención al precio del diésel se mantuvo por varios años congelado en $ 1,797.En Ecuador, para el cálculo del galón de las gasolinas extra y ecopaís y el diésel se aplica el esquema de estabilización de precios con topes, con lo cual no se permite que el valor suba más del 5 % y puede bajar hasta el 10 % mensualmente, en función del precio internacional del petróleo.Por el conflicto en Medio Oriente, el precio del barril de crudo ha llegado a superar los $ 100 y este 11 de marzo estuvo sobre los $ 87.Así ha estado el precio de las gasolinas extra y ecopaís en lo que va de 2026: Enero: $ 2,671 Febrero: $ 2,763 Marzo: $ 2,89 Gasolina súper (precio sugerido) Enero: $ 3,36 Febrero: $ 3,19 Marzo: $ 3,62 Diésel Enero: $ 2,712 Febrero: $ 2,70 Marzo: $ 2,828 (I)

Confirmado.net – El Universo