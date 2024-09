Fútbol: Argentina se entrena con vistas a choque con Chile

BUENOS AIRES, El seleccionado argentino de fútbol se entrenó hoy con vistas al partido del jueves próximo ante Chile, por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La práctica se desarrolló en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, en la periferia sur de Buenos Aires, a cargo del entrenador Lionel Scaloni. Para la doble jornada, frente a Chile el jueves 5 en Buenos Aires y contra Colombia el martes 10 en Barranquilla, no está disponible el astro Lionel Messi, debido a una lesión ligamentaria en el tobillo derecho.

En una entrevista con Xinhua, el delantero Julián Alvarez, integrante del elenco campeón del mundo en Qatar 2022, dijo estar “muy contento”, ya que “siempre es lindo volver al predio”. Además, el flamante jugador del Atlético Madrid de España sostuvo que “la competitividad” es lo que pide “el cuerpo técnico” y “uno ve a los grandes que nunca se rinden y siempre tiran para adelante”.

El también bicampeón de América deseó que Messi “esté pronto” con el plantel y apuntó que aspira a “cuidar su lugar y dar los mejores para defender estos colores”.

Por su parte, el defensa Lisandro Martínez (Manchester United de Inglaterra) señaló que “siempre es muy lindo” volver a la Argentina y anticipó que el partido contra Chile “será muy duro”. Sobre la despedida de Angel Di María de la selección nacional, afirmó que le “parte el alma porque es un jugador” que les dio “un mimo y abrazo” para integrarse en el grupo desde el comienzo.

En diálogo con esta agencia, resaltó que los compromisos que vienen son difíciles y que la Copa América “pasó”, por lo que hay que “dar lo mejor” en cada encuentro. Asimismo, Valentín “Taty” Castellanos enfatizó que “uno siempre sueña desde chico con vestir la camiseta de su país” y que va a “disfrutar al máximo” compartir este momento con los campeones del mundo.

El delantero de Lazio de Italia, convocado por primera vez al seleccionado, añadió a Xinhua que tiene que “aprender mucho” y que el grupo “está armado”, pero tiene “una humildad increíble”. Finalmente, Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) admitió que se tomó con “una felicidad enorme” su primera cita en el elenco de Scaloni.

“Ganar siempre es el objetivo”, manifestó y agregó que frente a Chile “hay que tratar de hacerle el mayor daño posible” para conseguir la victoria. Transcurridas seis fechas de las Eliminatorias, Argentina es líder con 15 puntos, producto de cinco triunfos y una sola derrota: 0-2 con Uruguay, su escolta con 13, en La Bombonera.

Luego se ubican Colombia (12), Venezuela (9), Ecuador (8), Brasil (7), Paraguay y Chile (5), Bolivia (3) y Perú (2).La última presentación del conjunto de Scaloni en este certamen fue el martes 21 de noviembre de 2023, cuando le ganó 1-0 a Brasil en el Estadio Maracaná con tanto del defensa Nicolás Otamendi.

Por la séptima fecha, además de Argentina vs. Chile, jugarán Bolivia vs. Venezuela, Uruguay vs. Paraguay, Brasil vs. Ecuador y Perú vs. Colombia. Por la octava jornada, se medirán Colombia vs. Argentina, Ecuador vs. Perú, Chile vs. Bolivia, Venezuela vs. Uruguay y Paraguay vs. Brasil.

Con información de Xinhua