Estas son las vías cerradas por el paro nacional hoy martes, 30 de septiembre

Comuneros del Cañar se unieron a paralización convocada por la Conaie.
El paro de los movimientos sociales por el retiro del subsidio al diésel continúa en Ecuador.
Las manifestaciones y bloqueos de vías en algunos tramos han persistido, especialmente en Imbabura.
En las primeras horas de este martes, en la segunda semana del paro convocado por la Conaie, estas son las vías que presentan bloqueos:
Imbabura
-Ibarra – Zuleta – Cayambe, manifestaciones a la altura del barrio San Francisco y puente de Rumipamba.
-Antonio Ante – Otavalo, cerrada por manifestaciones.
-Ibarra – Imbaya – Urcuquí, cerrada a la altura de Coñaquí.
-Otavalo – Cotacachi, cerrada en ambos sentidos.
-Otavalo – Cajas.
-Eje vial rural Otavalo – Quiroga, cerrada con escombros en San Eloy y río Blanco.
Pichincha
-Quito – Cayambe, cerrada sector puente San José y Loma Gorda.
Azuay
-Cuenca – Molleturo – Naranja, cerrada en Molleturo por manifestaciones.
Cañar
-Zhud – Cañar, Cuenca – Zhud – Cochancay, cerradas por manifestaciones
Cotopaxi
-Pujilí – La Maná, parcialmente habilitada en el sector de Zumbahua, caserío río Tigua, árboles en la vía. (I)
Confirmado.net – El Universo