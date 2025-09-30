Urgente!

September 30, 2025

Estas son las vías cerradas por el paro nacional hoy martes, 30 de septiembre

  septiembre 30, 2025
Comuneros del Cañar se unieron a paralización convocada por la Conaie.

El paro de los movimientos sociales por el retiro del subsidio al diésel continúa en Ecuador.

Las manifestaciones y bloqueos de vías en algunos tramos han persistido, especialmente en Imbabura.

Comuneros de Los Pinos bloquearon vía Cayambe – El Cajas, en el inicio de la segunda semana de paro nacional. Foto: Carlos Granja Medranda

En las primeras horas de este martes, en la segunda semana del paro convocado por la Conaie, estas son las vías que presentan bloqueos:

Imbabura

-Ibarra – Zuleta – Cayambe, manifestaciones a la altura del barrio San Francisco y puente de Rumipamba.

-Antonio Ante – Otavalo, cerrada por manifestaciones.

-Ibarra – Imbaya – Urcuquí, cerrada a la altura de Coñaquí.

-Otavalo – Cotacachi, cerrada en ambos sentidos.

-Otavalo – Cajas.

-Eje vial rural Otavalo – Quiroga, cerrada con escombros en San Eloy y río Blanco.

Pichincha

-Quito – Cayambe, cerrada sector puente San José y Loma Gorda.

Azuay

-Cuenca – Molleturo – Naranja, cerrada en Molleturo por manifestaciones.

Cañar

-Zhud – Cañar, Cuenca – Zhud – Cochancay, cerradas por manifestaciones

Cotopaxi

-Pujilí – La Maná, parcialmente habilitada en el sector de Zumbahua, caserío río Tigua, árboles en la vía. (I)

Confirmado.net – El Universo

