February 20, 2026

Estas son las provincias de Ecuador que tendrán lluvias entre el 19 y 22 de febrero

Los días con lluvias más intensas serán el 19, 20, 21 y 22 de febrero. 

Entre el jueves 19 y el domingo 22 de febrero de 2026 se esperan lluvias de variable intensidad acompañadas de tormenta dispersas en varias zonas del país.

En una nueva alerta meteorológica, vigente hasta las 12:00 del 22 febrero, el Inamhi alertó de que los días con lluvias más intensas serán el 19, 20, 21 y 22 de febrero.

  • Región Litoral: Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, El Oro, Manabí y Guayas.
  • Región Amazonía: Sucumbíos, Orellana, Napo, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Pastaza.
  • Región Interandina: Bolívar, Cotopaxi, Cañar, Azuay, Loja, occidente de Pichincha, Imbabura, Carchi y Chimborazo.
  • Región Insular: Isabela, Fernandina y Santa Cruz

El Inamhi indica que es probable que se produzca acumulación de agua en hogares, negocios y caminos susceptibles.

Además, las condiciones de las vías podrían verse afectadas por agua estancada, deslizamientos de tierra, caída de árboles y niebla.

Se recomienda precaución ante posibles crecidas, inundaciones, desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra. (I)

Confirmado,net – El Universo

