August 29, 2025

Empresas estatales chinas muestran rendimiento estable en general entre enero y julio 

BEIJING, Las empresas de propiedad o control estatal de China mostraron un desempeño generalmente estable durante los primeros siete meses de 2025, sosteniendo sus niveles de ingresos y registrando una modesta disminución de las ganancias, informó hoy viernes el Ministerio de Hacienda.

El total de ingresos operativos de las empresas estatales se ubicó en 47,31 billones de yuanes (unos 6,66 billones de dólares) durante el período enero-julio, sin cambios respecto al año anterior, de acuerdo con las cifras dadas a conocer por la cartera.

Las ganancias totales de estas compañías alcanzaron casi 2,48 billones de yuanes durante el período, marcando una reducción interanual del 3,3 por ciento.

Sus impuestos y tarifas a pagar también cayeron ligeramente un 0,4 por ciento hasta cerca de 3,47 billones de yuanes.

Entretanto, la relación activo-pasivo de las empresas estatales era de 65,1 por ciento al cierre de julio, 0,3 puntos porcentuales más que el año anterior, según los datos.

Con información de Xinhua

