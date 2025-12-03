El sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ reunirá a un elenco de artistas de primera categoría

Heidi Klum y Kevin Hart serán copresentadores, junto con Danny Ramirez, Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Village People.

Heidi Klum y Kevin Hart serán los presentadores de la ceremonia del sorteo final en el Centro Kennedy de Washington D. C.

El actor y productor Danny Ramírez compartirá escenario con grandes leyendas del fútbol para aportar el sello de Hollywood a la ocasión

El programa incluirá actuaciones del maestro Andrea Bocelli, Village People y del célebre Robbie Williams, acompañados por la talentosa y galardonada Nicole Scherzinger

Imagen FIFA™

La FIFA presentó el elenco de artistas que acompañará la ceremonia del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se celebrará este viernes 5 de diciembre a las 12:00 ET (18.00 CET) en el histórico Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C. El acto, que se espera que atraiga a millones de espectadores en todo el planeta, reunirá a algunas de las personalidades más destacadas del mundo del espectáculo en la antesala de un momento emblemático para el fútbol.

Es verdaderamente extraordinario volver a presentar el sorteo final después de haberlo hecho hace 20 años en mi país —señaló Klum, quien reaparecerá en esta celebración mundialista tras haber formado parte del acto para la edición de 2006 en Alemania—. El Mundial tiene la capacidad única de unir el mundo, y formar parte de esa magia otra vez, en un escenario aún más grande con tres países anfitriones y 48 selecciones, es un privilegio indescriptible».

Ramírez, por su parte, expresó: «Crecí jugando al fútbol, y tener la oportunidad de presentar este sorteo, conocer a leyendas mundialistas y conversar con ellas es un sueño hecho realidad. Que el torneo se celebre en Estados Unidos, donde nací, y en México, tierra donde están parte de mis raíces, lo hace todavía más especial».

La velada ofrecerá al público actuaciones en vivo extraordinarias. El maestro Andrea Bocelli, una de las voces clásicas más aclamadas de la historia, subirá al escenario junto a la superestrella internacional Robbie Williams, quienes actuarán acompañados de la cantante estadounidense y reconocida artista multifacética Nicole Scherzinger. Una vez concluido el sorteo, Village Peoplebrindará a la audiencia una interpretación emblemática de Y.M.C.A., su canciónicónica.

Si bien el anuncio de hoy ha desvelado el elenco de artistas del sorteo final, los nombres de los presentadores y asistentes responsables de dirigir el procedimiento oficial del sorteo se darán a conocer próximamente.

El sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se podrá seguir en directo a través de FIFA.com y de las cuentas oficiales de redes sociales de la Copa Mundial de la FIFA™. El sorteo también se retransmitirá a través de los titulares de los derechos audiovisuales de la FIFA en todo el mundo.

Con información de FIFA