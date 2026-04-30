Desarticulada en Madrid una red que ocultaba cocaína en chocolate importado de Ecuador

Moscú, 30 abr (Sputnik).- Agentes de la Policía Nacional de España desarticularon en Madrid una organización criminal que introducía cocaína base ocultándola en chocolate procedente de Ecuador, informó el Ministerio del Interior del país europeo.

«Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, han logrado desarticular una organización criminal dedicada, presuntamente, a introducir cocaína base a través del terminal de carga del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En el operativo han colaborado también la Fiscalía y la Policía de Ecuador», señala el comunicado.

🚩Desarticulada una organización criminal que introducía cocaína base mediante una empresa pantalla



🍫 Intervenidos +62 kg de pasta base ocultos en 34 cajas de chocolate

👮‍♂️ 3 detenidos por importación, transporte y distribución de la droga



Operación conjunta de @policia,… pic.twitter.com/5DllNCBiJJ — Policía Nacional (@policia) April 30, 2026

La investigación se inició al confluir dos pesquisas sobre un sospechoso que utilizaba como pantalla una empresa de importación y contaba con la colaboración de un transportista y otra persona que facilitaba un local en Madrid para almacenar la mercancía.

En febrero pasado, las autoridades de Ecuadordetectaron un envío de «lágrimas de chocolate» en el que descubrieron «una gran cantidad de cocaína en pasta base».

Gracias a la coordinación entre ambos países, se realizó un seguimiento del cargamento.

El método de ocultación era «muy sofisticado», ya que la droga iba escondida dentro de numerosos bombones en un envío de más de 400 kilos.

La operación culminó con la detención de tres personas en Madrid por pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas, así como la incautación de 62,8 kilogramos de cocaína.

Con información de AGENCIA SPUTNIK