Décimo tercer sueldo: ¿Qué pasa si no lo recibo hasta el 14 de noviembre?

El décimo tercer sueldo o bono navideño es un beneficio que reciben los trabajadores en Ecuador que están bajo relación de dependencia.

Este rubro es correspondiente a la doceava parte de las remuneraciones que hubiere percibido el trabajador entre el 1 de diciembre del año pasado y el 30 de noviembre del presente.

Según el artículo 111 del Código de Trabajo, este bono debe ser pagado por los empleadores hasta el 24 de diciembre de cada año.

Sin embargo, este año el presidente Daniel Noboa decretó que los trabajadores públicos lo perciban hasta el 14 de noviembre. Además, instó a las empresas privadas a adherirse a esta fecha, aunque no es obligación.

En este caso, si un trabajador público no recibe este rubro hasta el 14 de noviembre, puede realizar una denuncia en el Ministerio del Trabajo por incumplimiento.

Mientras que los trabajadores en la industria privada tienen derecho a recibir su décimo tercer sueldo hasta el 24 de diciembre, tras lo cual pueden realizar el mismo procedimiento.

Cómo presentar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo

De manera virtual: ingresando al Sistema Único de Trabajo en línea

De manera presencial: en la dirección del Ministerio del Trabajo más cercana a su domicilio debe presentar en la ventanilla de atención al usuario la información solicitada de manera escrita o impresa.

Requisitos y procedimientos para denuncias

Datos completos del denunciante (trabajador o extrabajador)

Presentar la cédula:

Apellidos y nombres

Número de cédula

Correo electrónico

Número telefónico (celular y convencional)

Fecha exacta de ingreso y salida del trabajo

Datos completos del empleador

Nombre de la empresa denunciada/ Apellidos y nombres (persona natural).

Nombre del representante legal (empresa).

Número de RUC si es empresa o número de cédula si es personal natural.

Dirección exacta con referencia y nomenclatura.

En caso de no haber nomenclatura actual adjuntar fotografía del lugar.

Croquis en una hoja del lugar de notificación.

