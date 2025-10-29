Urgente!

China revela el primer grupo de empresas cotizadas en segmento de crecimiento científico-tecnológico de Bolsa de Valores de Shanghai

BEIJING, La Bolsa de Valores de Shanghai publicó hoy martes el primer grupo de empresas que cotizan en el segmento de crecimiento científico-tecnológico del Índice de Innovación en Ciencia y Tecnología de China, conocido como el Mercado STAR y similar al Nasdaq.

(190613) — BEIJING, June 13, 2019 (Xinhua) — Photo taken on June 13, 2019 shows an outside view of the Shanghai Stock Exchange in Shanghai, east China. (Xinhua/Fang Zhe)

Esta decisión se produjo después de que la Comisión Reguladora de Valores de China, el regulador de valores del país, anunciara el 18 de junio de este año la creación del segmento de crecimiento científico-tecnológico, con lo cual se pone de manifiesto un mayor respaldo a las empresas tecnológicas de alta calidad que aún no son rentables.

Li Chao, vicepresidente de la comisión, declaró el martes en una ceremonia de cotización que esta reciente medida supone un sólido avance en el apoyo del mercado de capitales a la innovación tecnológica y al desarrollo de nuevas fuerzas productivas de calidad.

Confirmado.net – Xinhua

