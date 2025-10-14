BEIJING, China reducirá el martes los precios minoristas de la gasolina y el diésel para reflejar los recientes cambios en los precios internacionales del petróleo, anunciado hoy lunes el máximo planificador económico del país.

China reducirá los precios minoristas de gasolina y diésel a partir del martes, informó la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, en respuesta a la baja de los precios internacionales del petróleo. Foto: Internet

Los precios de la gasolina se reducirán en 75 yuanes (aproximadamente 10,56 dólares) por tonelada, mientras que los del diésel bajarán 70 yuanes por tonelada, según reveló la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma.

Las tres compañías petroleras más grandes del país, a saber, la Corporación Nacional de Petróleo de China, la Corporación Petroquímica de China y la Corporación Nacional de Petróleo Submarino de China, así como otras refinerías, han recibido instrucciones de organizar de manera eficiente la producción y el transporte de productos petrolíferos refinados para garantizar un suministro estable.

Bajo el actual mecanismo de fijación de precios, aquellos correspondientes a los productos refinados petrolíferos se ajustan de acuerdo con los cambios de los precios internacionales del crudo.

Los departamentos competentes en diversas regiones deben intensificar los esfuerzos de supervisión e inspección del mercado, e implementar medidas estrictas para reprimir las actividades que violen las políticas nacionales de precios, con miras a garantizar el orden del mercado, indicó la comisión.

Confirmado.net – Xinhua