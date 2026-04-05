China lanza sitio web oficial de servicios funerarios

BEIJING, 5 abr (Xinhua) — La Red de Servicios Funerarios de China, una plataforma desarrollada bajo la orientación del Ministerio de Asuntos Civiles, entró en operación hoy domingo, coincidiendo con el Festival Qingming, también conocido como Día de Limpieza de Tumbas.

El sitio web se enfoca en satisfacer las necesidades de servicio de información de las familias en duelo, mediante la integración de los recursos nacionales de servicios funerarios y de sepultura. Asimismo, proporciona información autorizada para consultas relacionadas con funerales, entierros y servicios conmemorativos.

Xu Zesheng, funcionario del Ministerio de Asuntos Civiles, señaló que todas las regiones a nivel provincial del país han participado en el desarrollo y promoción del sitio web, que ayudará a las familias a localizar rápidamente recursos funerarios y comprender claramente los precios de los servicios.

Según la cartera, las funciones del sitio web se ampliarán en el futuro para ayudar a promover prácticas de sepultura ecológicas y fomentar costumbres funerarias civilizadas en China. Fin

Con información de la AGENCIA XINHUA