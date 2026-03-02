Urgente!

March 2, 2026

China garantizará su ciberseguridad con todas las medidas necesarias

  marzo 2, 2026
BEIJING, China garantizará su ciberseguridad con todas las medidas necesarias, afirmó hoy lunes Mao Ning, vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

Mao hizo estas declaraciones en una rueda de prensa habitual tras una solicitud de comentario sobre los reportes de prensa que sostienen que el Departamento de Guerra de Estados Unidos está en conversaciones con empresas líderes de inteligencia artificial (IA) para crear asociaciones destinadas a realizar reconocimientos automatizados de las redes eléctricas, servicios públicos y redes sensibles de China mediante herramientas cibernéticas impulsadas por IA, en aras de identificar fallas que podrían ser explotadas en cualquier conflicto.

«Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo la principal fuente de inestabilidad en el ciberespacio», puntualizó Mao, tras recordar que la parte estadounidense viene realizando ciberataques y despliegues anticipados contra la infraestructura clave de China incluso antes del desarrollo de la IA.

Mao señaló que el Gobierno estadounidense incluso solicita a las principales empresas tecnológicas que sirvan directamente a objetivos geopolíticos, políticos y militares de Estados Unidos, una medida que tiene un grave impacto global.

China ha dejado clara su profunda preocupación a la parte estadounidense a través de múltiples canales, apuntó la voz, señalando que la parte china garantizará su ciberseguridad con todas las medidas necesarias.

