China está lista para fortalecer la cooperación internacional en ciencia y tecnología para potenciar el desarrollo global 
August 19, 2025

China está lista para fortalecer la cooperación internacional en ciencia y tecnología para potenciar el desarrollo global 

  • agosto 19, 2025
BEIJING, China está dispuesta a fortalecer los intercambios y la cooperación con varios países para lograr que las innovaciones en ciencia y tecnología impulsen el desarrollo y la modernización global, dijo hoy martes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning.

China está dispuesta a fortalecer los intercambios y la cooperación con varios países para lograr que las innovaciones en ciencia y tecnología impulsen el desarrollo y la modernización global. Foto: Internet-El País

Mao hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa regular cuando se le pidió comentar sobre los Juegos Mundiales de Robots Humanoides 2025, que se celebraron en Beijing el fin de semana pasado.

Equipos de robótica procedentes de 15 países participaron en el evento, que, según algunos comentaristas, mostraron la competitividad y la influencia de China en los campos de la inteligencia artificial y la robótica.

«También he visto los videos, y los robots humanoides se están moviendo de los laboratorios a la vida diaria», dijo la vocera.

Mao señaló que, recientemente, China ha celebrado eventos como la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial, la Conferencia Mundial de Robots y los Juegos Mundiales de Robots Humanoides, que mostraron logros innovadores en los campos de la inteligencia artificial y la robótica y construyeron una plataforma para el intercambio internacional en tecnología de vanguardia y el diálogo sobre las industrias futuras.

China sostiene que solo a través de la apertura y la cooperación se puede lograr la innovación en ciencia y tecnología y el progreso humano, recordó el portavoz.

Con información de Xinhua

