China cuenta con más de 7.000 fábricas inteligentes avanzadas 

NANJING, China ha construido más de 7.000 fábricas inteligentes avanzadas y se ha convertido en la mayor base de aplicación de la fabricación inteligente en el mundo, informó hoy jueves el viceministro de Industria y Tecnología Informática, Xin Guobin.

El funcionario reveló los datos en su discurso pronunciado en la Conferencia Mundial de Fabricación Inteligente 2025 que se celebra del jueves al sábado en Nanjing, capital de la provincia de Jiangsu, en el este de China.

Según Xin, a través de medidas específicas del sector y un enfoque de cultivo gradual, China también ha establecido más de 500 fábricas inteligentes de nivel de excelencia y 15 empresas han sido seleccionadas para la lista de cultivo de fábricas inteligentes de nivel pionero.

Xin sostuvo que China ha desarrollado una capacidad de suministro mundial para soluciones sistemáticas. La escala industrial total de los equipos de fabricación inteligente, el software industrial y las soluciones sistemáticas del país asiático ha superado los 4,5 billones de yuanes (cerca de 635.500 millones de dólares).

Los proveedores de soluciones sistemáticas de fabricación inteligente en sectores como vehículos completos, baterías eléctricas y petroquímicos están acelerando su expansión global, y sus redes de servicios han cubierto las principales regiones de fabricación en todo el mundo.

En 2024 China llevó a cabo una campaña de cultivo progresivo para las fábricas inteligentes del país, siguiendo una circular emitida conjuntamente por el Ministerio de Industria y Tecnología Informática y otras cinco autoridades gubernamentales.

El Gobierno clasifica las fábricas inteligentes en cuatro niveles basados ​​en la madurez tecnológica y la profundidad de integración, a saber, nivel básico, nivel avanzado, nivel de excelencia y nivel pionero.

