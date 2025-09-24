Urgente!

China crea 63 nuevas universidades vocacionales en 5 años 
September 24, 2025

China crea 63 nuevas universidades vocacionales en 5 años 

BEIJING, China ha establecido 63 universidades vocacionales de nivel de pregrado en los últimos cinco años, anunció hoy martes Xiong Sihao, viceministro de Educación.

China cuenta con 87 universidades vocacionales, 9.302 escuelas secundarias vocacionales y 1.562 institutos vocacionales, con un total de 34 millones de estudiantes, precisó Xiong en una conferencia de prensa.

Con estas cifras, China ha construido el sistema de formación vocacional más grande del mundo, afirmó el funcionario.

Xiong precisó que estas instituciones ofrecen 1.434 especialidades, que abarcan todas las categorías industriales incluidas en la Clasificación Industrial de las Naciones Unidas.

Asimismo, China ha promovido la integración de las industrias con la educación para alinear mejor la formación de talento con el desarrollo económico e industrial regional, añadió Xiong.

Con información de Xinhua

