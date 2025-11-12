China, a la vanguardia del mundo en patentes de IA generativa de 2014 a 2023

GINEBRA, Estados Unidos y China son los dos máximos líderes mundiales en desarrollo de inteligencia artificial (IA), y China tuvo el mayor número de patentes de IA generativa de 2014 a 2023, dijo hoy un experto en IA después de que el Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial (IMD, por sus siglas en inglés) dio a conocer hoy su Índice de Madurez de IA.

De acuerdo con la segunda edición del Índice de Madurez de IA, que clasifica a las empresas en relación con cuán efectivamente han adoptado la IA para transformar estrategias de negocios y operaciones, NVIDIA adoptó el primer sitio y Microsoft y Alphabet ocuparon el segundo y el tercero.

Entre las 300 compañías más importantes, el número de empresas chinas sólo fue superado por Estados Unidos.

En una entrevista virtual, Michael Wade, profesor de Estrategia Digital en IMD y director del Centro Mundial TONOMUS para la Transformación Digital y la Inteligencia Artificial, dijo a Xinhua que el dominio de China en presentación de patentes de IA y su atención a las aplicaciones prácticas en fabricación, atención a la salud y vehículos autónomos constituye un fuerte cimiento para el crecimiento y la creación de valor.

Aunque los controles de exportación han impedido el acceso de China a chips de computación avanzados críticos para el desarrollo de la IA, «China está a la vanguardia del mundo en patentes de IA generativa con más de 38.210 presentadas de 2014 a 2023, cifra sustancial mayor que las 6.276 patentes de Estados Unidos», afirmó.

«China está menos preocupada por construir la más poderosa capacidad de IA y más concentrada en llevar la IA al mercado con un enfoque basado en la eficiencia y el bajo costo», dijo Wade.

En los sectores de tecnología y telecomunicaciones, China Mobile, Deutsche Telekom y NTT están invirtiendo millas de millones de dólares en centros de datos listos para la IA y en capacidad informática a hiperescala, dijo, y señaló que «los sectores de tecnología y seguros muestran la mayor madurez de IA entre las empresas chinas, mientras que las empresas tradicionales de propiedad estatal (SOE, por sus siglas en inglés) en energía y tienen la calificación más baja».

El Índice de Madurez de IA evalúa la manera en la que las 300 compañías más importantes de Forbes Global 2000 impulsan sus estrategias de IA.

Se centra en cómo lideran las organizaciones con IA, equilibrando tecnología con liderazgo, cultura y ética.

De acuerdo con sus hallazgos, las compañías tecnológicas encabezan el índice, pero el sector financiero ocupa el 32 por ciento de los primeros 100 lugares.

Al señalar las diferentes aplicaciones de la IA en 10 industrias, el índice mostró que las compañías más maduras en términos de la IA demuestran un desempeño en ingresos superior con un crecimiento anualizado en ingresos de 6,79 por ciento en promedio, en comparación con el -0,51 por ciento de las compañías menos maduras en IA.

El IMD, con sede en Suiza, es un instituto universitario independiente con campus en Lausana y Singapur. Recientemente, se confirmó un equipo residente en Shenzhen, China.

Confirmado.net – Xinhua