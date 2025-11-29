Cartas donadas desde Alemania cuentan cómo Mozart componía a los 4 años 

Salzburgo (Austria), 29 nov (dpa) – Un niño de cuatro años está sentado a la mesa, moja torpemente la pluma en el tintero y compone un concierto para piano, cuya complejidad es tal que ni siquiera él mismo, Wolfang Amadeus Mozart, puede tocarla.

A continuación, su padre revisa la composición y, ante el talento de su hijo, rompe a llorar de emoción.

Esta escena, descrita por un amigo de la familia Mozart en una carta, forma parte como manuscrito original de los doce documentos que la Fundación Internacional Mozarteum de Salzburgo ha recibido como donación -parcial, casi total- de una familia de coleccionistas de Colonia, en el oeste de Alemania.

«No habríamos podido comprar esta colección», declaró el director científico de la Fundación Mozarteum, Ulrich Leisinger.

El director científico de la Fundación Mozarteum, Ulrich Leisinger, y el presidente de la Fundación Johannes Honsig-Erlenburg, sostienen una de las cartas donadas sobre Wolfgang Amadeus Mozart.

El experto explicó que cada página de Mozart cuesta en el mercado alrededor de 100.000 euros (115.000 dólares). Los documentos donados por la familia de la colección de Hans Joachim Eggers son la adquisición más importante para el Mozarteum en 100 años, detalló.

Según la Fundación, el virólogo, fallecido en 2016, pasó 30 años reuniendo la colección privada de Mozart más importante de Alemania. Sus herederos han cumplido ahora su deseo de ceder los documentos a la fundación.

Dificultades del compositor

«¡No puedo pagar ahora, ni siquiera la mitad!», describe Mozart el 15 de febrero de 1783 al hablar de sus dificultades económicas en una carta a una mecenas. «¡Le ruego por el amor de Dios que me ayude a no perder mi honor y mi buen nombre!», le dice el joven, de entonces 27 años.

«Mi pobre esposa se encuentra un poco indispuesta y, por lo tanto, no puedo dejarla sola», explica al justificar el hecho de pedirle dinero por carta y no en persona.

Es bien sabido que el genio de la música (1756-1791) tenía problemas económicos recurrentes. Esto se debía no tanto a la falta de ingresos sino a los grandes gastos en los que incurría.

Todos los sentidos dedicados a la música

Desde el punto de vista del director científico de la Fundación Mozarteum, algunos de los documentos son especialmente valiosos: la única copia del Miserere KV 85 de 1770, una carta en la que Mozart y su hermana liquidan la herencia de su padre en 1787, por aquel entonces recientemente fallecido, y los apuntes del trompetista de la corte de Salzburgo Johann Andreas Schachtner con anécdotas de la infancia de Mozart.

«Tan pronto como comenzó a dedicarse a la música, todos sus sentidos quedaron tan muertos para cualquier otra actividad que incluso los juegos infantiles y las travesuras tenían que ir acompañados de música para que le resultaran interesantes», relara Schachtner en una carta a la hermana de Mozart sobre la abrumadora fascinación que la música ejercía sobre el pequeño Mozart.

La Fundación Mozarteum posee la mayor colección del mundo de documentos originales de los Mozart, abarcando más de la mitad de todos los documentos conocidos de la familia, entre ellos unas 200 cartas originales del propio Wolfang Amadeus Mozart.

Los nuevos documentos se pueden ver hasta el 1 de febrero de 2026 en la Casa Natal de Mozart en Salzburgo.

