Barcelona SC rompe la historia en Casa Blanca y derrota a Liga de Quito con autoridad

Barcelona SC logró una victoria histórica en el estadio Rodrigo Paz Delgado y venció 2-0 a Liga de Quito, sumando apenas su segundo triunfo en este escenario desde 1997. El equipo de César Farías ejecutó un partido inteligente, golpeando en momentos clave y consolidando un resultado que reconfigura la tabla y el ánimo del torneo.

¡Triunfo de altura! Barcelona SC se toma por segunda vez Casa Blanca

Barcelona Sporting Club consiguió una victoria de alto impacto la noche de este viernes al imponerse 2-0 ante Liga de Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado, un escenario históricamente adverso para el cuadro torero.

Con goles de Johnny Quiñónez (4’) y Héctor Villalba (84’), el equipo dirigido por César Farías firmó su segunda victoria en este estadio desde su inauguración en 1997, consolidando un resultado que trasciende lo deportivo y golpea la narrativa histórica del fútbol ecuatoriano.

Golpe temprano y control del partido

Barcelona SC mostró desde el inicio una estrategia clara: atacar en momentos precisos. Apenas a los cuatro minutos, Johnny Quiñónez capitalizó un centro preciso de Bryan Carabalí y definió de cabeza para abrir el marcador.

Este gol condicionó el desarrollo del partido. Liga de Quito, dirigida por Tiago Nunes, intentó reaccionar, pero se encontró con un bloque defensivo sólido liderado por el arquero José David Contreras, quien respondió con seguridad cada intento local.

Resistencia, inteligencia y sentencia final

En el segundo tiempo, Barcelona cedió la posesión y apostó por el orden táctico. El equipo sostuvo la presión de Liga sin perder estructura, esperando el momento adecuado para contraatacar.

Ese momento llegó en el tramo final. Jefferson Intriago desbordó y asistió a Héctor Villalba, quien definió con precisión para sellar el 2-0 definitivo, apagando cualquier intento de reacción del equipo albo.

Impacto en la tabla y próximos desafíos

Con este resultado, Liga de Quito se mantiene en el cuarto lugar con 10 puntos y deberá enfocarse en su próximo duelo ante Delfín SC en el estadio Jocay, además de su compromiso internacional frente a Always Ready en Bolivia por la Copa Libertadores.

Por su parte, Barcelona SC llega fortalecido anímicamente a sus siguientes retos: enfrentará a Cruzeiro en el torneo continental y luego recibirá a Leones FC, con el objetivo de consolidar su momento. FIN