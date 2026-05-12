Banderas fabricadas en China ondearán en la Copa Mundial 2026

JINAN, 12 may (Xinhua) — Más de 400.000 banderas nacionales confeccionadas por una compañía china y pedidas en forma urgente serán enviadas próximamente por mar a Estados Unidos, Canadá y México, los países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde lucirán en los campos de juego de la competencia que se desarrollará de junio a julio.

En el taller de producción de la empresa de tecnología textil Qingdao Wandelong, situado en el distrito de Jimo, Qingdao, en la provincia oriental china de Shandong, las máquinas rugen mientras los dedos de los trabajadores se mueven con rapidez por en las secciones de estampado, corte, costura, control de calidad y embalaje.

En un rincón del taller, hay docenas de cajas de cartón apiladas ordenadamente, cada una etiquetada con su destino: Estados Unidos, Canadá y México. «Los pedidos nos inundaron como una marea en cuanto se cerró la lista de los 48 equipos», afirmó Xiao Chang’ai, presidenta de la compañía.

Wandelong comenzó a fabricar banderas para este Mundial ya en agosto pasado, durante los partidos de clasificación.

Hasta el presente, la empresa ha producido casi 10 millones de banderas de distintos tamaños, entre ellas, banderas nacionales, banderas de cordón y banderas de mano, y los primeros lotes ya se han enviado por mar a Estados Unidos y Canadá.

«La mayor parte de nuestras banderas se enviaron a finales de marzo, pero la verdadera prueba comenzará cuando dé comienzo el torneo en junio», explicó Xiao.

A medida que avancen los partidos, los comerciantes realizarán pedidos en tiempo real en función de los resultados, ya menudo exigirán la entrega en un plazo de entre 24 y 72 horas.

Para cumplir con estos plazos tan ajustados, la compañía funciona con un sistema de turnos de 24 horas, en el que los responsables trabajan en la planta de producción y los departamentos de logística y despacho de aduanas operan en perfecta coordinación.

Una pequeña bandera encarna los estándares de «Hecho en China».

Los eventos deportivos internacionales imponen requisitos muy estrictos a los tejidos de las banderas, que deben resistir el viento, la radiación ultravioleta, la lluvia y el fuego.

Wandelong ha invertido decenas de millones de yuanes en el desarrollo de tejidos propios y tintes ecológicos para cumplir con estos estándares.

Xiao cogió una bandera de ocho años de antigüedad de la estantería de muestras; sus colores seguían siendo vivos. Acercó un mechero a un trozo de tela destinado al estadio.

La tela solo se rizó ligeramente por los bordes, sin que se produjera una llama abierta; en cuanto retiró la llama, el material se apagó por sí solo.

«La resistencia al fuego, la impermeabilidad y la resistencia a la corrosión son características estándar de nuestros productos», detalló Xiao.

La empresa cuenta actualmente con más de 40 patentes internacionales y dispone de un sistema integral de propiedad intelectual que abarca la investigación de tejidos, la tecnología de producción y el control de calidad.

En la década de los noventa, esta empresa no era más que un pequeño taller. Gracias a su calidad constante, consiguió un pedido de prueba para la Copa Mundial de la FIFA 1998 en Francia, tras adquirir las muestras de colores oficiales y las banderas de muestra de la FIFA y reproducirlas meticulosamente.

Desde la Copa Mundial 2002 en Japón y la República de Corea hasta el torneo de 2022 en Catar, Wandelong ha sido proveedor de banderas en varias ediciones consecutivas.

Para atender a los clientes de Estados Unidos, Canadá y México durante este torneo, la empresa ha establecido varios almacenes en el extranjero, en los que ha almacenado previamente el stock en función de las previsiones de los partidos.

Las mercancías enviadas desde el puerto de Qingdao pueden llegar a los clientes en tan solo dos días.

«Los clientes solo tienen que decirnos cuántas unidades necesitan y dónde enviarlas; nosotros nos encargamos de todo, desde la logística y el despacho de aduanas hasta la entrega en el punto de destino», explicó Xiao.

Este servicio de exportación de modelo «llave en mano» es precisamente la ventaja competitiva que distingue a Wandelong de los fabricantes por encargo habitual.

Desde el Mundial de 1998 en Francia hasta el torneo de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, Wandelong lleva casi tres décadas plantando sus pequeñas banderas en los escenarios deportivos más importantes del mundo.

«Cada vez que veo nuestras banderas ondeando en el estadio por televisión, siento que esa pequeña bandera es un microcosmos de cómo el ‘Hecho en China’ está llegando al mundo», afirmó Xiao.

Aletadesde la logística y el despacho de aduanas hasta la entrega en el punto de destino», explicó Xiao.

Este servicio de exportación de modelo «llave en mano» es precisamente la ventaja competitiva que distingue a Wandelong de los fabricantes por encargo habituales.

Desde el Mundial de 1998 en Francia hasta el torneo de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, Wandelong lleva casi tres décadas plantando sus pequeñas banderas en los escenarios deportivos más importantes del mundo.

«Cada vez que veo nuestras banderas ondeando en el estadio por televisión, siento que esa pequeña bandera es un microcosmos de cómo el ‘Hecho en China’ está llegando al mundo», afirmó Xiao.

Findesde la logística y el despacho de aduanas hasta la entrega en el punto de destino», explicó Xiao.

Este servicio de exportación de modelo «llave en mano» es precisamente la ventaja competitiva que distingue a Wandelong de los fabricantes por encargo habituales.

Desde el Mundial de 1998 en Francia hasta el torneo de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, Wandelong lleva casi tres décadas plantando sus pequeñas banderas en los escenarios deportivos más importantes del mundo.

«Cada vez que veo nuestras banderas ondeando en el estadio por televisión, siento que esa pequeña bandera es un microcosmos de cómo el ‘Hecho en China’ está llegando al mundo», afirmó Xiao.

Con información de – Xinhua