Pascual Del Cioppo quien fue designado embajador en España y que sequedó sin embajada y sin partido, ofendió a los migrantes ecuatorianos al asegurar que los desahucios en España ya no existen y que desde la Embajada ecuatoriana en tiempos de Correa se hicieron millonarios pagos a empresas relacionadas con Podemos, el partido que cogobierna en España.

Sin mostrar documentos Del Cioppo agregó que al no existir los desahucios, no sé que asesoraban los supuestos profesionales aliados al partido político de Pablo Iglesias y de la ministra Irene Montero, ministra de Igualdad del Gobierno de España desde enero de 2020.

La realidad es que los desahucios en España existen, no se han suspendido. Los migrantes ecuatorianos no tienen apoyo legal para frenar la acción de la banca española y hace poco tiempo un ecuatoriano se suicidó por no tener recursos para pagar el lugar donde residía. Eso sucedió el 26 de junio de 2021, un mes después que Guillermo Lasso asumió la presidencia de la República.

Segundo se suicidó antes del desahucio: solo, en paro y sin poder asumir 800 euros al mes

En plena pandemia y durante el gobierno de Guillermo Lasso, Segundo Fuentes, ecuatoriano de 58 años, que residía en España y que los últimos tres años estuvo desempleado, se suicidó luego de que recibiera la notificación de desahucio para dejar el lugar que alquilaba.

El migrante ecuatoriano se suicidó en Barcelona, España, justo en el momento en que fueron a desalojarlo por no pagar el alquiler del departamento donde residía, equivalente a 800 euros mensuales.

Migrante ecuatoriano se suicida en España al lanzarse por la ventana del departamento donde residía, no tenía empleo ni recursos para pagar el alquiler.

El ecuatoriano de nombre Segundo Fuentes tenía 58 años y desde hacía veinte vivía en tierras ibéricas, publicó ElDiario.Es. Los últimos años vivió en el tercer piso de un edificio de la calle Bacardí, en Sants, con su mujer y la hija de ella, que tenía dos hijos también.

Segundo quedó desempleado en 2018 y con la llegada de la pandemia su situación económica empeoró, por lo que comenzó a realquilar las habitaciones del departamento para poder pagar el arriendo, hasta que en 2020 dejó de pagar el alquiler. Vivía solo con su perro, al que sacaba a caminar, contaron los vecinos. Buscó trabajo incansablemente sin éxito y para no morir de hambre, buscó la asistencia de Cáritas Diocesana, que lo apoyó en su difícil circunstancia.

Denuncian que en plena pandemia, Pascual del Cioppo usó a su esposa para crear una sociedad offshore en Panamá

Llueven las críticas contra Del Cioppo

Pascual del Cioppo se quedó sin embajada y sin partido, como me dijo alguna vez Henry Cucalón: para la cojudez no hay ley. — alexis moncayo (@alexismoncayo) September 1, 2021

Lo de Pascual del Cioppo debe ser uno de los mayores fiascos de la política reciente de nuestro país.

Incomprensible! — Fabricio Vela (@fabriciovelav) September 1, 2021

Ya salieron nuestros ilustres periodistas a decir que Pascual del Cioppo salió por la puerta grande y dejó la vara muy alto, o todavía no? O ya les da vergüenza? 🤣 — Daniel Salcan® (@Danielsalcan88) September 1, 2021

Pascual del Cioppo se ha "excusado" tras revelarse offshore en Panamá. Del Cioppo también tenía conocimiento que pronto se revelaría otra offshore en Florida: BALSASUD



Aquí los documentos 👇https://t.co/ZnEXDrQIkF — Línea Dura (@lineaduraec) September 1, 2021

La versión oficial: Pascual del Cioppo se excusó.



La verdad: Pascual del Cioppo fue excusado.



¿O sea, sí me explico? https://t.co/V9BQTeSNkO — Periodismo en buseta (@relicheandres) September 1, 2021

