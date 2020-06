Un nuevo estudio publicado en la revista Foreign Affairs puede arrojar luz sobre cómo la agencia de inteligencia de los Estados Unidos podría haber llevado a cabo operaciones de influencia, incluida la manipulación encubierta de los medios locales.

Una justificación clave para la nueva ley de seguridad nacional ha sido la necesidad de contrarrestar la interferencia extranjera. El movimiento de oposición y protesta solía negar cualquier vínculo extranjero. Sin embargo, más recientemente, algunos de sus representantes clave no se han molestado en ocultar sus conexiones, ya que se asocian abiertamente, sobre todo, con los Estados Unidos para amenazar con sanciones y otros castigos contra Hong Kong y el resto de China.



Pero si tal es la cooperación abierta con una potencia extranjera. ¿Qué pasa con las operaciones encubiertas? Bueno, es difícil saberlo, ya que, por definición, están ocultas a la vista. Sin embargo, un nuevo artículo en Asuntos Exteriores puede arrojar luz sobre el tema.



Para su investigación, David Shimer, un candidato a doctorado en relaciones internacionales en la Universidad de Oxford, entrevistó a muchos agentes actuales y anteriores de la CIA, incluido un ex director, Leon Panetta.



Panetta admitió ante Shimer que la CIA había llevado a cabo la manipulación de los medios y otras operaciones de influencia en lugares donde Estados Unidos estaba trabajando contra sus gobiernos.



“Dijo que nunca se metió” alterando los votos directamente o difundiendo desinformación”, escribió Shimer en el estudio, titulado “Cuando la CIA interfiere en las elecciones extranjeras: una historia moderna de la acción encubierta estadounidense”.



“Pero en raras ocasiones, su CIA influyó en los medios de comunicación extranjeros antes de las elecciones para “cambiar las actitudes dentro del país”.



“El método de la CIA, continuó Panetta, era ‘adquirir medios dentro de un país o una región que bien podrían usarse para poder entregar’ un mensaje específico o trabajar para ‘influir en aquellos que pueden poseer elementos de los medios para ser capaz de cooperar, trabajar con usted para transmitir ese mensaje “… Los programas que Panetta describió complementaron las campañas de propaganda abierta”.



Panetta no mencionó los lugares que fueron seleccionados, pero sus descripciones pueden sonar extrañamente familiares para muchos de nosotros en Hong Kong.



En este contexto, lo que el jefe del Apple Daily Jimmy Lai Chee-ying dijo recientemente sobre la interferencia extranjera puede ser relevante. El video clip, que desde entonces se volvió viral, fue una entrevista que realizó en mandarín el 12 de mayo, con Yahoo! TV en Taiwán.



“Realmente quiero a la CIA”, dijo a sus entrevistadores. “Realmente quiero interferencia estadounidense, realmente quiero interferencia británica, realmente quiero interferencia extranjera. ¿Por qué? Su apoyo es la única razón por la que podemos continuar. La interferencia extranjera es lo que realmente necesitamos para continuar “.



La ironía, sin embargo, es que la interferencia extranjera, ya sea encubierta o abierta, ha hecho inevitable la legislación de seguridad nacional.

Alex Lo

Alex Lo ha sido columnista del Post desde 2012, cubriendo temas importantes que afectan a Hong Kong y al resto de China. Periodista durante 25 años, ha trabajado para varias publicaciones en Hong Kong y Toronto como reportero y editor de noticias. También ha dado conferencias de periodismo en la Universidad de Hong Kong

Artículo original en inglés South China Morning Post / CENAE

