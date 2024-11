Wen Jiabao, primer ministro chino y sus recomendaaciones. Por Fernando Borja Gallegos

El brillante político, en virtud de su amplio conocimiento de la realidad o mejor dicho de la triste realidad en que se desenvuelven varios de los “países emergentes”, sugirió algunos cambios drásticos, oportunos e inmediatos, para obtener los resultados positivos que son palpables en los últimos 20 años en la República Popular China:

1.- PENA DE MUERTE PARA CRIMENES ATROCES PROBADOS.

2.- SEVERO CASTIGO PARA LOS POLITICOS CORRUPTOS.

3.- QUINTUPLICAR LA INVERSION EN EDUCACION.

4.- REDUCCION DRASTICA DE LA CARGA TRIBUTARIA Y REFORMA FISCAL INMEDIATA.

5.- REDUCCION DE AL MENOS UN 80% EL SALARIO Y LOS GASTOS DE LOS POLITICOS PROFESIONALES.

6.- DESBUROCRATIZACION INMEDIATA.

7.- RECUPERACION DE LA INVERSION PUBLICA EFICIENTE QUE ESTA DETENIDA EN LOS ULTMOS AÑOS.

8.- INVERTIR FUERTEMENTE EN EL CAMBIO DE LA CULTURA DEL PUEBLO.

9.- INVERTIR EN CIENCIA Y TECNOLOGA DE INMEDIATO.

10.- REDUCCION DE LA EDAD LABORAL Y PENAL A LOS 16 AÑOS.

El ex Ministro Wen Jiabao, fundamenta cada una de las 10 recomendaciones con claridad que facilita comprender el contenido e inspira a que se las adopte con la velocidad que el caos imperante obliga.

Subrayo como ejemplo, la “justificación”, de lo previsto en el numeral 8:

“La gran masa del pueblo de los países emergentes ya no cree en el gobierno, ni en su política, no respetan las instituciones, no cree en sus leyes, ni en su propia cultura, se acostumbró al desorden gubernamental y pasó a ver como normal las noticias trágicas sobre la corrupción, violencia, deterioro de los servicios públicos, etc. Por lo tanto, se necesita invertir en la correcta formación cultural del pueblo, a partir de las escuelas, empresas, iglesias, instituciones públicas y así sucesivamente, comenzando con la educación para el trabajo y la búsqueda de la excelencia en un mundo globalizado, enseñando al pueblo a amar y honrar a su país; si no, es inevitable qué a largo plazo, comiencen a emerger milicias armadas en busca de espacio y poder paralelo al gobierno”.

Las recomendaciones enumeradas se “fundamentan” con un serio e inobjetable comentario, por tanto, son oportunas para que los gobiernos las adopten sin pérdida de tiempo.

Importante subrayar que el Primer Ministro, Wen Jiabao, que se desempeñó como tal en el período comprendido de 2003 al 2013, fue Miembro del Politburó del Partido Comunista Chino.

Formulo votos porque las reformas planteadas, se las implemente, para bien de la República del Ecuador.

FIN