Más de 400 compañías chinas participan en importante exposición de suplementos dietéticos de América del Norte

LAS VEGAS, Más de 400 compañías chinas están participando en la principal exposición de suplementos dietéticos de América del Norte inaugurada hoy miércoles en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

La exposición, llamada SupplySide West and Food Ingredients North America, atrae a más de 1.500 expositores y más de 20.000 participantes de todo el mundo de los sectores de suplementos dietéticos, alimentos y bebidas, salud de mascotas y cuidado personal.

La exposición ofrece una plataforma para que compañías y profesionales a nivel global muestren innovaciones en ingredientes y nuevos aspectos científicos sobre nutrición, encuentren proveedores de ingredientes y servicios, y conozcan las tendencias en el desarrollo de productos de nutrición.

Más de 400 compañías chinas se encuentran en el Centro de Convenciones Mandalay Bay en Las Vegas, la mayor presencia jamás registrada de expositores chinos en esta feria. Entre los expositores chinos se encuentran Guilin Layn Natural Ingredients Corporation, Shanghai Unibio Lab Co., Ltd, Hebei Guangxiang Pharmaceutical Co., Ltd, y Braveiy Biotechnology Co., Ltd.

“Lo que he visto en los expositores chinos es un enorme aumento en el número de sus productos, en la variedad de productos que vemos llegar, y en los que están siendo presentados”, dijo a Xinhua Danica Cullins, vicepresidenta ejecutiva de Salud y Nutrición de Informa Markets, organizadora de la exposición.

Al margen de la exposición de dos días se llevarán a cabo sesiones educativas y talleres con expertos del sector que plantearán sus ideas sobre el futuro del ámbito de la salud y la nutrición.

Con información de Xinhua