Estará “biendecido o maldecido”? Por Juan Cárdenas

En este “nuevo Ecuador” nos están cambiando todo, hasta la forma de hablar, haciendo pedazos a la ortografía y la gramática. Y lo curioso es que nos confunden. Yo mismo en casa salí con la media mecha de que no he “descubrido” la forma de que nos alcance la plata para el gasto y que he “resolvido” irme de migrante. Peor me fue cuando por seguridad quise cargar la escopeta y pedí la “pórvorla”. Nadie me atendió porque debí pedir pólvora. Todo por culpa de Correa, digo, de las voces oficiales que hablan huev… digo, sandeces. No es éste el equipo que merece Patria; son sus panas y yuntas, acostumbrados a acompañarlo en sus visitas a las haciendas bananeras de la dinastía, con farra incluida…

Si la señora Fiscal pidió el juicio político a la Asamblea Nacional, era de que le den gusto. Por ello no entendemos los desesperados esfuerzos y gestiones para archivarlo. Revisando las facultades de la Legislatura, únicamente las tiene para legislar y FISCALIZAR. No la tiene para archivar. Pero como estamos en este “nuevo Ecuador”, torcieron la Ley y le negaron al país el legítimo derecho a que sus dignatarios le rindan cuentas de sus actos ú omisiones. Llamar a interpelación no es “condenar”; era la brillante oportunidad para que la susodicha ejerza la magistral defensa de su cargo y desvanezca los cargos, tan segura como estaba de contar con los votos suficientes para no ser destituida, con umajingas, rugeles y más rabos de paja, ahora puestos “a disposición de la causa”. Pobre Asamblea, minimizada por un juez cualquiera y sin que nadie le defienda porque su presidente mira para otro lado donde se ve “más mejor”. Para la votación archivadora se juntaron los amiguis de Destruye, digo de Construye, el PSC y los tránsfugas bisagras. ¡Qué largura de rabitos de paja!, llegan hasta Galápagos.

Hasta un general de la Policía reconoce que a 2017, Ecuador fue el segundo país más seguro de la región. Pero el perverso relato fraguado para desmerecer y desacreditar ese logro irrefutable de la Década Ganada en el gobierno de la RC, muestra de cuerpo entero a la mafia mediática que ya no puede ocultar su vergonzosa condición de actora politiquera, empeñada en proteger sus intereses y los de sus amos dueños de la pauta. La cerdosa mentira y vil calumnia de las siete mil muertes violentas, rebasó los límites de la tolerancia ciudadana que sufre la violencia que persiste, pese a las cifras falsas de un vocero indolente que se ríe de nuestra angustia. En los últimos días dos directores de cárceles han sido asesinados brutalmente, desprovistos de protección. La directora de la Penitenciaría del Litoral, fue víctima de un ataque mortal, mientras se trasladaba en compañía del chofer. Es mentira, entonces, que tenía custodia armada. Es la violencia que soportamos, señor gobierno.

El mundo se conmovió con un Plantón en defensa de los DDHH de Jorge Glas. En Brasilia se formó una Veeduría con esa finalidad. Afuera hay un clamor que reclama por la libertad de un inocente Preso Político, que goza de asilo diplomático de México. Acá es el trofeo para saciar las toneladas de odio que requiere para ser reelegido. Se le está virando la tortilla, por eso está “bravísimo…”.

