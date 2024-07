Videos falsos sobre la situación en Venezuela inundan las redes

- Advertisement Article Top Ad -

Desde grabaciones de hace 8 años hasta material difundido previo a los comicios; incluso audiovisuales sobre hechos ocurridos en otros países.

A raíz de las protestas y focos de violencia que ha generado la oposición extremista en Venezuela en un intento por desconocer la victoria del presidente Nicolás Maduro, han proliferado los videos falsos en las redes sociales acerca de esas manifestaciones.

El lunes 29 de julio, la exvicepresidenta y excanciller de Colombia Marta Lucía Ramírez publicó en su cuenta en X un video de una manifestación en Caracas, con el mensaje: “¿Dónde esta la OEA? ¿Alguien sabe algo de Luis Almagro? ¿Cómo es posible que no se comunique aún el Consejo Permanente de la OEA? ¿Quién sepultó la Carta Democrática?”.

Sin embargo, lo que no aclaró la exfuncionaria colombiana en su publicación, y sí lo hicieron algunos usuarios de esa red social, es que el video corresponde a una movilización ocurrida en 2017.

Ese video falso también fue reposteado por el expresidente de México, Vicente Fox.

En estos hechos también incurrió el periodista y expolítico ecuatoriano Emilio Palacio, quien también usó la red social X para publicar otro video y escribió: “Lo que se está viviendo en Venezuela hoy lunes tiene nombre y apellido: se llama revolución democrática. Ayer se peló en las urnas; hoy se pelea en las calles”.

Sin embargo, el audiovisual que subió no es de alguna protesta ocurrida en Venezuela, sino en Kenia; y los hechos son del pasado 25 de junio, según aclaró Carolina Bazante, también periodista y fundadora de Lupa Media EC, que hace periodismo de verificación.

“Esta no es desinformación reciclada, es solo desinformación. No es Venezuela, es Kenia, 25 de junio de 2024. Una multitud de manifestantes contra un nuevo proyecto de ley económico irrumpió en el parlamento. No les toma más de 2 minutos verificarlo“, dijo Bazante al respecto.

AFP Factual también desmintió la publicación de un video que supuestamente muestra una movilización de la oposición camino al Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano. No obstante, se trata de una grabación que circula desde el 4 de julio y muestra una concentración liderada por la opositora María Corina Machado, a casi 11 kilómetros de la sede presidencial.

El portal EsPaja, sitio web venezolano de verificación y ‘fact checking’, también se ha encargado de aclarar la procedencia de algunos de los videos publicados como actuales, pero que son de protestas antiguas.

Por ejemplo, circula un video de una presunta protesta ocurrida en el populoso barrio de Petare, en el área metropolitana de Caracas. Sin embargo, si bien corresponde a una manifestación en ese lugar, el audiovisual circula en redes desde al menos el 19 de julio pasado, nueve días antes de los comicios.

Otro de los videos que circula es de una concentración frente al Palacio de Justicia, también en Caracas; pero, se trata de una manifestación ocurrida el 29 de mayo de 2024 en protesta por el asesinato de un adolescente, identificado como Eleazar Fuentes (17 años), bajo fuego de cuerpos de seguridad en el sector de Carapita durante una actividad de ‘motopiruetas’.

También se ha hecho viral el video del pronunciamiento de militares, pero se trata de un audiovisual de hace siete años.

El video original es de cuando el capitán Juan Caguaripano se rebeló. Fue grabado durante la llamada “Operación Carabobo”, que consistió en el asalto al Fuerte Paramacay de la ciudad de Valencia, durante la madrugada del domingo 6 de agosto de 2017.

Caguaripano fue detenido el 11 de agosto de ese mismo año y permanece recluido en El Helicoide, en Caracas.

En las redes sociales, además, se ha publicado un video del supuesto ataque a personas desde un helicóptero militar. No obstante, el hecho ocurrió en Turquía, en 2016, cuando hubo un intento de golpe de Estado.

Hechos de violencia

El lunes, Maduro apuntó contra el multimillonario sudafricano y empresario tecnológico residenciado en EE.UU. Elon Musk, por intentar desprestigiar con información falsa los resultados de los comicios presidenciales que ganó el domingo.

Comentó que Musk publicó en X, red social de la cual es dueño, un mensaje que “da vergüenza”, para atacar al proceso electoral venezolano, al divulgar un video de personas que sacan unos aires acondicionados de un lugar para mostrarlo como supuesta prueba de que se habían robado cajas de votación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y manipular a la colectividad con información falsa, como lo hacen otros gobiernos regionales que “caen en ridículo” al pretender desconocer e imponer los resultados que ellos desean y no los que expresaron los venezolanos.

“Estás desesperado, te fuiste de boca Elon Musk, contrólate”, expresó Maduro.

Por otro lado, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aclaró este martes que en el país suramericano no se están desarrollando protestas antigubernamentales sino focos de violencia con fines desestabilizadores.

Denunció que se están observando “actos de instigación al odio y terrorismo” para “crear un caos” nacional y generar al clima para una “intervención extranjera“.

De acuerdo con el fiscal, hasta ahora han sido detenidas 749 personas por los delitos de instigación al odio, resistencia a la autoridad y terrorismo.

Informó, además, que un miembro de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela (FANB) falleció por herida por arma de fuego y que resultaron heridos 48 funcionarios policiales y militares.

Con información de Agencia RT