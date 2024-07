Aumentan casos de COVID-19 en México: ¿hay que preocuparse?

- Advertisement Article Top Ad -

Más de 700 casos de COVID-19 se reportaron recientemente y al menos seis hospitales estuvieron totalmente saturados. Virólogos consultados por DW explican qué tan grave es esta nueva ola de contagios en México.

En un reporte de la última semana, las autoridades mexicanas informaron sobre un repunte en los casos de contagio de COVID-19 , así como un incremento en la tasa de letalidad y la saturación de al menos seis hospitales del país.

“Están circulando tres nuevas variantes: KP.2, KP.3 y LB1. Todas son descendientes de JN.1, que a su vez descienden de Pirola (BA.2.86), que son altamente contagiosas”, explica a DW Fidel Alejandro Sánchez Flores, encargado del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica del SARS-CoV-2.

¿Qué tan preocupante es la ola?

En conversación con DW, Susana López Charretón, viróloga del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), plantea que la situación “no es alarmante. Pero sí: tenemos más casos que los meses pasados ​​y es mayor esta ola que la de invierno, aunque no es algo para asustarse”.

“La gente viaja más en las vacaciones de verano y tenemos multitudes grandes en el mismo lugar. Aeropuertos, aviones, o el transporte público, están mucho más saturados de personas”, agrega.

Marina Escalera Zamudio, investigadora mexicana del University College de Londres (UCL), afirma a DW que “no hay datos que reflejan que hay una mayor severidad. En términos evolutivos, el virus ahora tiene una estrategia de transmisibilidad, y esto se refleja en el mayor número de casos”.

Dos grupos de riesgo

Los nuevos casos de infecciones llegaron a 739 en total, mientras que los fallecidos, a 398, afectando principalmente a dos grupos etarios: “El grupo de infantes de 0 a 5 años tiene una alta tasa de hospitalización con síntomas graves, pero en muchos casos no llegan a la muerte porque tienen un sistema inmunológico bastante capaz de solucionar la enfermedad”, cuenta Sánchez Flores.

El otro grupo, los mayores de 65 años, “han recibido varios esquemas de vacunación. Sin embargo, no tienen un sistema inmune tan privilegiado. Y ahí vemos la mayoría de los casos graves y de letalidad”, añade.

Críticas al Gobierno

Sánchez Flores, también investigador de la UNAM, cuestiona al Gobierno por no haber tomado mejores medidas para prevenir esta ola de contagios: “No ha habido una disposición o voluntad del gobierno de traer vacunas que estén actualizadas contra estas variantes”.

Los esquemas de vacunación que ha habido “fueron contra el virus original de Wuhan”, y aunque existen actualizaciones, “el Gobierno permitió que estas se vendieran en las farmacias por entre 700 u 800 pesos mexicanos, por lo que no son para todos”, subraya.

Falta de recursos

El experto manifiesta que el proyecto que lidera no recibe financiamiento: “No obtenemos recursos y no podemos saber qué variantes están circulando. De hecho, estamos empezando a analizar algunos casos de variantes que están apareciendo en México y que no aparecen en ningún otro país” .

Esto podría significar que “se requiere una vacuna más específica ante este tipo de variantes”, sugiere. Y aunque se trata de resultados muy preliminares de algunos casos que están siendo analizados, “no contamos con el apoyo del Gobierno ni con el financiamiento para hacer esto -analizar las variantes- de manera masiva y constante”.

Con información de Agencia DW