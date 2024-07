Uno de los aliados más cercanos de EE.UU. teme una victoria electoral de Trump

- Advertisement Article Top Ad -

Alemania alberga temores ante el posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca por la posibilidad de nuevos aranceles y la retirada de garantías de seguridad.

Las autoridades alemanas temen una victoria del candidato republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses y han creado un grupo de crisis para evaluar los riesgos para Berlín, informa Financial Times.

El grupo está formado por funcionarios de la Dirección para América del Norte de la Cancillería alemana, el Equipo de Planificación Política, la Oficina del Coordinador de la Cooperación Transatlántica y la Embajada de Alemania en Washington.

Según el periódico, Berlín está profundamente preocupado por la perspectiva de una victoria de Trump, y el último acontecimiento en la agenda del grupo ha sido la retirada de Joe Biden de la carrera presidencial.

Se informa que las autoridades del país germano temen la posibilidad de la imposición en EE.UU. de aranceles del 10 % a todas las importaciones, lo que causaría un enorme daño a la economía alemana, orientada a la exportación.

La inquietud se intensificó la semana pasada, cuando Trump eligió como candidato a vicepresidente a James David Vance, un nacionalista económico que está en contra de la ayuda estadounidense a Ucrania y de un elevado gasto en la OTAN.

Otro de los temores en Berlín es que Trump empiece a retirar algunas garantías de seguridad a sus aliados europeos y convierta al vector asiático en el eje central de su política exterior.

Alemania como “saco de boxeo favorito” de Trump

La preocupación de las autoridades germanas tiene su origen en el primer mandato de Donald Trump en la Casa Blanca, durante el cual Alemania fue vista como el “saco de boxeo favorito” del republicano, según Financial Times.

Con la ayuda de su antiguo embajador en Berlín, Richard Grenell, al que medios estadounidenses ven como futuro secretario de Estado, Trump criticó a Berlín por su dependencia energética de Rusia, así como por no haber alcanzado el objetivo del 2 % del PIB en gasto militar bajo el mandato de la excanciller Angela Merkel.

Además, Trump, quien como presidente impuso aranceles a las importaciones de acero y aluminio procedentes de Europa, ha prometido gravámenes adicionales a los automóviles, lo cual sería devastador para la economía alemana.

Previamente este año, el candidato presidencial republicano recordó que, durante su mandato, advirtió a los países de la OTAN de que Washington no los protegería de un ataque si no cumplían con sus obligaciones financieras. “Dije: ‘Todo el mundo va a pagar’. Dijeron: ‘Bueno, si no pagamos, ¿nos va a seguir protegiendo?’ Les dije: ‘Absolutamente no’. No podían creer la respuesta”, declaró.

Con información de Agencia RT