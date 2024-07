Líder indígena ecuatoriano sería candidato presidencial en 2025 en Ecuador

- Advertisement Article Top Ad -

Quito, Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), fue ratificado como candidato presidencial para las elecciones de febrero de 2025 que tendrán lugar en este país andino, según informes locales.

“Por consenso, los pueblos y nacionalidades del Ecuador asumen la candidatura a la Presidencia de la República del Ecuador de Leonidas Iza con toda su estructura organizativa y su Consejo de Gobierno hoy en su Asamblea Extraordinaria”, señaló Apawi Castro, coordinador de Pachakutik, brazo político de la Conaie, según la emisora local Radio Pichincha en la red social X.

Al inaugurar el encuentro del sábado, Iza dijo en su discurso que la decisión sobre el binomio debía ser adoptada en la asamblea extraordinaria realizada la víspera, convocada por al Conaie.

“Yo no he pedido ser candidato; no quiero ser candidato, jamás he construido mi referencia como luchador en este país para ser candidato, pero ya en una decisión colectiva, entonces esa decisión colectiva la asumimos todos”, dijo.

Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial de la Conaie al respecto, ni se conoce el nombre de la probable candidata a la Vicepresidencia que estaría en la papeleta junto a Iza.

Según las reformas al “Código de la Democracia”, vigentes desde 2023, las organizaciones políticas deben inscribir candidaturas donde exista paridad de género.

Varias organizaciones políticas del país ya han dado a conocer sus precandidatos a los comicios presidenciales ordinarios previstos para febrero del próximo año.

Se espera que el presidente Daniel Noboa se postule por su movimiento político “ADN” (Acción Democrática Nacional, derecha), recientemente inscrito; así como el exministro de Gobierno Henry Cucalón (Movimiento Construye, centro derecha).

También anunciaron su precandidatura presidencial el abogado Pedro Granja (Partido Socialista, izquierda) y Jorge Escala (Unidad Popular, izquierda), en tanto el movimiento Revolución Ciudadana (izquierda) dio a conocer que elegirá a su binomio en agosto próximo.

Con información de Agencia Sputnik