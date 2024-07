Boluarte acusó a la Fiscalía de la Nación de filtrar su testimonio sobre el caso Rolex

- Advertisement Article Top Ad -

“Los cargos que se me imputan en esta investigación son totalmente falsos y me declaro inocente”, aseveró la presidenta de Perú ante el Ministerio Público del país andino.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, acusó el pasado 15 de mayo al despacho del fiscal de la nación, Juan Carlos Villena, de filtrar a los medios de comunicación su testimonio sobre el caso Rolex, informó este domingo el programa ‘Punto Final’, que tuvo acceso a su última declaración ante el Ministerio Público.

“Los relojes que el señor [gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo] Oscorima me prestó no fue en calidad de donación como la Fiscalía pretende señalar, reitero, fueron en calidad de préstamo, así como la pulsera Bangle, en calidad de préstamo”, comentó en aquel entonces.

Durante ese interrogatorio, se le hicieron un total de 19 preguntas adicionales a la jefa de Estado con respecto al valor de los accesorios que le había entregado Oscorima, la elaboración de los decretos que incrementaban presupuestos en dicha región y sobre las reuniones que habría mantenido con la autoridad regional en el despacho presidencial.

“Los cargos que se me imputan en esta investigación son totalmente falsos y me declaro inocente y, a partir de este momento, no voy a continuar con mi declaración, conforme al marco legal, porque su despacho, señor fiscal, filtra mis respuestas a la prensa”, zanjó.

Con información de Agencia RT