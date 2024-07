Ministra chilena rechaza dichos de Gustavo Petro sobre prisión política en el país

- Advertisement Article Top Ad -

Santiago, La ministra vocera de Gobierno de Chile, Camila Vallejo, rechazó este viernes las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro y negó que exista la prisión por pensamiento político en el país, luego de que el mandatario criticó el encarcelamiento de un alcalde comunista acusado de corrupción.

“El sistema judicial en Chile no se basa en creencias, aquí no hay delito de ideas, no existe eso en nuestro país”, señaló Vallejo en conferencia de prensa.

Los dichos de Vallejo fueron en respuesta a un mensaje en redes sociales publicado por Petro en apoyo al alcalde chileno de Recoleta (centro), Daniel Jadue, militante del Partido Comunista, afirmando que el edil fue encarcelado por su tendencia política.

“Siempre he luchado contra lo injusto y debe ser en cualquier lugar del mundo, si me ponen preso por mis ideas, como hicieron en el pasado, me gustaría la mayor solidaridad internacional, el mundo y su propio pueblo es el mejor apoyo a un revolucionario”, tuiteó Petro, adjuntando la fotografía de una carta escrita a mano por Jadue desde la cárcel.

- Advertisment Article Inline Ad -

Vallejo explicó en conferencia que el alcalde aún no ha sido juzgado, que solo tiene una medida cautelar de prisión preventiva, y aseguró que los procesos judiciales en Chile “se corresponden a nuestro Estado de derecho, tenemos un Estado de derecho que está funcionando”.

Las palabras de la ministra se sumaron a una nota de protesta enviada por el canciller Alberto van Klaveren a la embajada de Colombia, pues Petro ya había hecho un comentario similar donde criticó el sistema judicial chileno.

Jadue es uno de los principales líderes del Partido Comunista de Chile y en mayo fue puesto en prisión preventiva mientras se investiga su participación en eventuales delitos de corrupción perpetrados durante su gestión de la municipalidad en la pandemia.

Con información de Agencia Sputnik