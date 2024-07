La popularidad de Lula remonta y el 54 por ciento aprueba su gestión

- Advertisement Article Top Ad -

Río de Janeiro (Brasil), La popularidad del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, subió en las últimas semanas y la mayoría de brasileños respalda su gestión, según la encuesta divulgada por Quaest este miércoles.

Según el sondeo, “el 54 por ciento de los electores aprueba el trabajo de Lula”, frente al 43 por ciento que no y un cuatro por ciento que no saben evaluar la gestión o no respondieron.

El resultado indica que Lula está mejorando en su evaluación, ya que en mayo los porcentajes eran de 50 por ciento de aprobación y un 47 por ciento de desaprobación, lo que en la práctica, por el margen de error, suponía un empate técnico.

Los autores del sondeo afirmaron que la mejora en la popularidad se debe sobre todo a la mejora en la percepción de la economía por parte de los más pobres.

Entre los electores cuya familia recibe como máximo dos salarios mínimos al mes (unos 2.800 reales, 520 dólares) la aprobación de Lula pasó del 62 por ciento en mayo al 69 por ciento actual.

