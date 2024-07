Elecciones del 4 de Julio de 2024 en Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Por Fernando Borja Gallegos

- Advertisement Article Top Ad -

En las elecciones previstas para el citado 4 de julio, en las que se elegirá a 650 miembros de las Cámaras de los Comunes, se comprobará, según mi criterio, la sólida mayoría laborista que obtendrá amplio respaldo del pueblo, luego de más de 14 años de dominio del Partido Conservador.

Nada difícil que en los próximos años se plantee el reingreso de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a la Unión Europea. En los actuales momentos el líder laborista Sir Keir Stármer, que cuenta con el apoyo de los opositores al brexit, derrotará al actual Ministro Rishi Sunak y al Partido Conservador. Derrota que permitirá que la oposición obtenga alrededor de 200 escaños en la Cámara de los Comunes.

Fundamental rememorar que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte dejó de ser parte de la Unión Europea, luego del referéndum celebrado el 23 de junio de 2016. En el cual el 51.9% apoyó la salida de la Unión Europea.

La derecha tradicional activamente defendió el brexit, la izquierda la apoyó de una manera tenue, más unos pocos pro europeos, solicitaron la “membresía y el mantenimiento de la Unión Aduanera”.

Interesante rememorar que el Primer Ministro David Cameron, líder del Partido Conservador, fue partidario de permanecer en la Unión Europea.

Theresa May, quien reemplazó a Cameron fue Primera Ministra desde julio de 2016 hasta julio de 2019. Fue la segunda mujer en ocupar el cargo de Primera Ministra posterior a Margaret Thatcher. May, anunció su deseo de favorecer al brexit. Theresa May dimitió en el 2019 y la reemplazó Boris Johnson. Líder conservador,hasta el 2022.

El 6 de julio de 2022, Boris Johnson renunció, luego de ciertos escándalos relativos a la pandemia del covid 19 y le reemplazó Mary Truss –Oliz Truss-, líder del Partido Conservador, la que dimitió el 20 de octubre, siendo la Primera Ministra que permaneció en el cargo por el período más corto de la historia.

Rishi Sunak, Ministro de Hacienda en el mandato de Johnson, es actualmente el Primer Ministro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, líder del Partido Conservador, ejerce el cargo desde el 25 de octubre de 2022.

Se infiere de lo expuesto, que los múltiples errores que se han cometido a lo largo de los últimos años obligará a las mayorías a exteriorizar su inconformidad en las citadas elecciones del 4 de julio de 2024

