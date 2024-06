ENTREVISTA – Hay potencial para impulsar cooperación entre Rusia y Ecuador, afirma embajador

- Advertisement Article Top Ad -

Por. Yurien Portelles

Quito. El embajador ruso, Vladímir Sprinchán, dijo a la Agencia Sputnik que ve en Ecuador potencialidades para incrementar las relaciones comerciales con su país y asegura que, como ha señalado su presidente, Vladímir Putin, no importa el tamaño de la economía de un país, sino mantener la cooperación, que, en este caso, data de más de medio siglo.

«Claro que hay (potencial para impulsar la cooperación). (…) Independiente del territorio, de la población de un país, para Rusia es importante mantener un interés mutuo con sus socios. Con Ecuador apareció esa cooperación desde hace mucho tiempo en varias áreas», dijo el embajador.

En una entrevista realizada en la embajada de Rusia en Quito, el diplomático se refirió a las posibilidades de cooperación que se abren para Ecuador, en particular en el ámbito de la agricultura, así como abordó el más reciente ‘impasse’ entre ambos Gobiernos por el canje del equipamiento bélico ruso a EEUU y a la cooperación histórica de su país con esta nación andina, que permitió la formación de profesionales y con ello el acercamiento entre sus pueblos.

También se refirió a las maniobras de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para impedir la firma de un acuerdo de paz y los objetivos de su Gobierno en la incursión militar especial en Ucrania.

PREGUNTA: ¿Qué importancia le da Rusia a Ecuador en sus vínculos con América Latina?

RESPUESTA: Independiente del territorio, de la población de un país, para Rusia es importante mantener un interés mutuo con sus socios. Con Ecuador apareció esa cooperación desde hace mucho tiempo en varias áreas. Más larga historia tenemos en la esfera humanitaria con la formación de los profesionales en nuestras universidades de la Unión Soviética y de Rusia.

Son miles de especialistas que regresaron al Ecuador y siempre representaron una parte muy importante de la sociedad en diferentes áreas de trabajo: médicos, agrónomos, periodistas, ingenieros, etcétera. Todo eso se mantuvo desde 1968, cuando regresó de Rusia la primera ola de ecuatorianos que se recibieron de su profesión en la Universidad de Amistad con los Pueblos.

Conocimos al señor Rodolfo Bueno, que es el primer matemático en Ecuador formado en la Unión Soviética, ahora es jubilado, pero se mantiene como un gran amigo de Rusia; su esposa es rusa; y yo puedo decir lo mismo sobre la mayoría de los exbecarios, porque cada uno se formó como ser humano, no solamente como profesional en un momento muy importante (en la vida de un ser humano) para entender el mundo, también otra cultura, en la edad de 20 a 27 años se forma la personalidad de un hombre, de una mujer, y ellos regresaron a Ecuador con muy buenos recuerdos, sentimientos, amor a Rusia, a la Unión Soviética, a nuestra historia, cultura e idioma.

Con Ecuador, independiente de los Gobiernos, de orientaciones políticas, todo eso sigue y hoy en día ofrecimos 130 becas de parte del Gobierno. Es la cuota más grande de toda la región de América Latina, además otros 200 a 300 jóvenes ecuatorianos viajan a Rusia para obtener una especialidad necesaria para su país. Eso nos permite ayudar a desarrollar su economía, ciencia, agricultura, estudio, porque en todas las áreas de la vida hay especialistas de Rusia y para nosotros, para mí especialmente como embajador, los exbecarios son un puente de oro entre los dos países y pueblos.

En los últimos 30 años de la independencia de la Federación de Rusia creció mucho la cooperación comercial entre nuestros dos países. Aumentó en primer lugar la exportación de su producto agropecuario y yo le agradezco a los embajadores de Ecuador en ese tiempo que trabajaron mucho para incrementar, ampliar y profundizar esa cooperación bilateral.

Ecuador para nosotros es el tercer socio económico comercial en toda América Latina y esto subrayó mi presidente Vladímir Putin, en la presentación de Cartas Credenciales en diciembre de 2021 por el nuevo embajador de Ecuador en Moscú. Independiente de su potencia económica, de su orientación política, el mercado ruso es el cuarto para Ecuador por el volumen de su exportación en países extranjeros. Rusia compra más banano que cualquier país.

Hace un mes, con esta corta situación difícil con la mosca jorobada, aparecieron muchos datos estadísticos de Rusia y Ecuador; por ejemplo, que nuestro país compra el 21,6 por ciento de banano ecuatoriano; segundo lugar ocupa Estados Unidos con 11,3 por ciento, el tercero es la Unión Europea.

Rusia importa de Ecuador flores, pero no solo rosas sino claveles, compramos camarón, poco menos – cacao y otros productos agropecuarios de importancia que no se producen, no crecen, no se plantan en mi país. Un ejemplo: el banano ecuatoriano ahora es más barato que la manzana en Rusia.

Lamentablemente, el intercambio comercial con Ecuador no es balanceado, Rusia compra seis veces más de lo que puede exportar a Ecuador. Es una lástima que en 2022 por sanciones ilegales económicas de parte de los países occidentales contra Rusia cayó nuestra exportación al Ecuador un 36 por ciento, pero creció con 6,9 por ciento la importación de productos ecuatorianos.

En 2023 cayó nuestra exportación al Ecuador 62 por ciento, pero creció su venta a Rusia 6,3 por ciento. Eso porque no se permite transportar, se fueron las compañías occidentales de las rutas a Rusia. Se prohibieron transacciones a través de los bancos norteamericanos, se perdieron esos lazos económicos entre los socios.

El año pasado, a base de una política poco amistosa hacia Rusia realizada por el Gobierno anterior de Guillermo Lasso (2021-2023) se congelaron unos proyectos económicos, no se desarrollaron en 2022 y 2023. Se habla de restablecimiento de Río Coca que se destruye por la erosión de las costas y otra también que es mucho más importante: la reconstrucción del ferrocarril ecuatoriano. Se empezó el trabajo en ambos proyectos, se avanzaron bastante, pero en un momento (…) cuando no trabajaron, no contactaron, nuestros especialistas se retiraron a Rusia.

P: Ahora que está en el Gobierno Daniel Noboa, quien había visitado Rusia como integrante de la Comisión Interpalamentaria de Amistad entre ambos países, ¿las expectativas que tenía el Gobierno ruso de avanzar en estos proyectos se mantienen o no?

R: De las primeras reuniones con el Presidente de la República, con los miembros del Ejecutivo todos presentaron una plena apertura, no solamente de preservar, sino de retornar todos los logros que tuvimos entre nuestros dos países para desarrollar y crecer en los temas de cooperación bilateral. Hay interés pero esperamos unas intenciones escritas oficiales de parte del Gobierno.

P: Usted había dicho que ahora con el impasse se abrían oportunidades en otros campos, mencionó la agricultura, el tema de la energía atómica, ayuda a los bananeros en la agricultura por el Fenómeno El Niño, incluso usted habló del tema defensa por el asunto de la lucha contra el terrorismo ¿Cuáles serían esas ofertas de Rusia y en cuáles Ecuador ha expresado ya su interés?

R: Claro que este sector (Agricultura) es el más importante para la exportación del Ecuador y los rusos están acostumbrados al banano ecuatoriano, a las flores y es nuestro interés apoyar a los productores y exportadores ecuatorianos para no perder la posibilidad de enviar esos productos ahora tan conocidos y necesarios en mi país. Yo tuve una charla con el Ministro de Agricultura de unas dos horas y hemos analizado todos los temas que aparecieron en la agenda bilateral.

El primero fue la situación con la mosca jorobada, con la plaga que bloqueó temporalmente esa exportación de cinco empresas. Hemos constatado que este tema no apareció ayer, es un problema de hace años, señales de alarma de parte de Rusia que se enviaron al Ecuador desde hace tiempo en 2018 y 2019 y antes.

Con la llegada del Gobierno de Daniel Noboa, nuestro director del Servicio fitosanitario mandó una carta directamente al ministro para que conozca la situación y es muy importante subrayar que el director de servicio fitosanitario es el co-presidente de CICEC (Comisión Intergubernamental Ecuatoriano-Rusa para la Cooperación Económico-Comercial) y su servicio, su agencia defiende mucho nuestro comercio bilateral, la exportación de producto agrícola del Ecuador a Rusia, porque dirige y examina la calidad de productos que llegan a mi país. El nombramiento del copresidente de CICEC de parte del Gobierno ecuatoriano podría facilitar los contactos entre las dos partes, para analizar varios temas de cooperación bilateral.

Otro tema que hablamos con el ministro de Agricultura es el de los fertilizantes. Nosotros hemos recibido muchas cartas de varios productores: floristas, bananeros, de arroz, de maíz y otros que solicitaron fertilizantes, pero cada uno pedía una cantidad pequeña que es imposible de traer por temas del costo de transporte. Nuestra idea, siempre presentada al Gobierno de Lasso y ahora a la administración del señor Daniel Noboa es la coordinación para acumular todas las necesidades de fertilizantes y comprar o negociar con productores rusos ese tema y encontrar una solución de traer una cantidad más grande de fertilizantes.

Yo le presenté al ministro que Rusia está lista para exportar trigo. La cosecha de trigo en los últimos años es más grande que en todo el tiempo de la Unión Soviética. Eso es por el crecimiento de la cosecha, por las nuevas tecnologías, la nueva técnica agrícola, hay crecimiento de inversiones de parte del Gobierno en agricultura.

P: En el ámbito de la defensa, ¿Rusia estaría dispuesta a venderle armamento a Ecuador para su lucha contra el terrorismo?

R: El 10 de enero, en la reunión del presidente de la República Daniel Noboa con los embajadores extranjeros, presenté nuestro apoyo, nuestra solidaridad con esta justa lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico y le ofrecí ese apoyo, pero los acuerdos (…) se realizan a base de negocios entre los gobiernos, entre los ministerios de Defensa, de Interior, los servicios especiales. Todavía no apareció de parte de Ecuador ninguna señal de que están listos. Rusia siempre, como en cualquier área de cooperación bilateral, no condiciona la colaboración. Una sola condición existe en la cooperación técnico- militar: la de no vender, no trasladar, no regalar producto bélico ruso a un tercer país sin una aprobación escrita de parte del productor, el proveedor no tiene ese derecho.

P: ¿Cómo valora Rusia la posición del Gobierno de Daniel Noboa de echar para atrás y no brindar equipamiento a EEUU?

R: El Presidente de la República declaró que Ecuador no va enviar su armamento, su munición a una zona de un conflicto internacional armado porque la posición internacional del país es de neutralidad, de solución de los conflictos por vías pacíficas, con instrumentos diplomáticos. Esa es una posición normal, clara y nosotros estamos agradecidos.

P: Después de este asunto con las empresas bananeras, ¿las exportaciones volvieron a su nivel o están por debajo todavía?

R: No tengo ahora toda la estadística. Pero por efecto del Niño puede bajar la cosecha, por eso no estoy seguro cómo se va a desarrollar adelante. Espero que se mantenga el volumen de su exportación, pero es necesario ayudar a los bananeros a cambiar plantas con los fertilizantes, pero hay una derrota con la solicitud de negociaciones sobre los fertilizantes.

P: Con el aumento de las exportaciones de banano han crecido los reportes de droga en cargamentos a Europa, ¿existe algún acuerdo o cooperación en este campo?

R: Sí, en realidad tenemos un acuerdo bilateral de hace unos 10 o 12 años de cooperación bilateral para prevenir la contaminación y la exportación de droga y en realidad sigue esa cooperación, pero es necesario incrementar porque con el crecimiento de la exportación, crece esa amenaza.

Hay ahora nuevas tecnologías y nuevos métodos y Rusia desde hace años ayuda a Ecuador en perfeccionar a los oficiales de la Policía en varias esferas, entre otros en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos como la corrupción, delitos económicos y cada año Rusia entrega unas 15 o 20 becas para que los policías ecuatorianos puedan capacitarse, formarse a base de la experiencia rusa. En Rusia hay universidades especializadas y hay dos en la región, una está en Nicaragua y otra, si no me equivoco, en Perú.

P: ¿Cuánto ha afectado el conflicto en Ucrania a las relaciones con Ecuador?

R: Sí afectó. (…) Pero a pesar de los problemas que ocurrieron de dos o tres meses, creció la exportación ecuatoriana en un 7 por ciento, entonces no afectó mucho; perjudicó más a Rusia porque se congelaron esos proyectos económicos, porque se sancionó la exportación de Rusia a Ecuador, que cayó un 62 por ciento.

P: ¿Qué novedad hay sobre el compromiso de reparación de unos equipos militares?

R: En realidad no se comenta en espacios públicos y en la prensa temas de cooperación técnica-militar porque es un tema delicado pero en líneas generales Rusia ofreció a Ecuador reparar esos helicópteros y está lista en negociar con el objetivo de utilizarlos a favor de la seguridad ecuatoriana.

P: En el 75 aniversario de la OTAN, ¿cuál es el balance que usted puede hacer respecto a esta organización, su papel y su influencia en la región en términos de geopolítica?

R: Hoy en día (4 de abril) la portavoz de la cancillería rusa María Zajárova presentó un comentario muy largo sobre el papel de la OTAN. Se organizó esa estructura político-militar hace 75 años contra la Unión Soviética, empezó la Guerra Fría y ahora, independiente de todas las declaraciones de que es una estructura de defensa, que es un organismo para defender la paz, para apagar los conflictos, de nuevo se convierte en una estructura agresiva y hostil hacia Rusia porque hay miembros de la OTAN que dicen que tienen que mandar no solamente armamento, instructores, sino sus tropas a Ucrania contra Rusia.

Ese es un anuncio de guerra de parte de la OTAN, pero mi presidente muchas veces ha dicho (…) que Rusia se defiende en Ucrania contra todo Occidente colectivo que se acercó a nuestras fronteras y se acumula contra Rusia. Pero varios jefes de Estado de la OTAN dicen: «nosotros no estamos listos para pelear, luchar con Rusia, Rusia ahora es más fuerte que cualquier país o cualquier frente occidental común».

A pesar de que ellos mandaron a Ucrania todo lo que tuvieron: armamento, munición, dinero y todo se perdió o se sigue perdiendo sin ningún resultado. Rusia está en ofensiva y hay politólogos, analistas occidentales que dicen que a fin de año puede finalizar ese conflicto, porque si no van a negociar los ucranianos con Rusia para parar este conflicto van a perder su país, la independencia de Ucrania total.

Rusia presentó, desde marzo de 2022, una apertura para negociar por la paz con Ucrania y en realidad fue elaborado un borrador de acuerdo en Estambul, parafados por dos cancilleres, (Serguéi) Lavrov y el de Ucrania (Dmitri Kuleba), pero de regreso a Kiev, los líderes occidentales inmediatamente le prohibieron firmar ese acuerdo y el presidente de Ucrania (Vladímir Zelenski) emitió un decreto que le prohibió a sus conciudadanos negociar con Rusia.

Entonces, ellos no quieren negociar y ahora organizan en todo el mundo varias conferencias internacionales y piden y llaman a todo el mundo que presionen a Rusia para cumplir el ultimátum de Ucrania. Pero las negociaciones no se celebran en base a un ultimátum de un lado. La negociación es un compromiso de dos partes, y en ese ultimátum llamado «fórmula Zelenski» se dice que Rusia tiene que retirarse a las fronteras de 1991, de hace 33 años, que tiene que pagar todas las destrucciones, que tiene que ser condenada por el tribunal internacional, que tiene que pedir disculpas, todo tiene Rusia y nada tiene Ucrania.

Mi presidente y mi canciller siempre repiten que Rusia está lista para las negociaciones por la paz con Ucrania (…) Las metas principales de la operación especial militar (de Rusia) son: la desmilitarización de Ucrania y desnazificación, porque su ideología es de nazismo y rasismo, de los colaboradores con (Adolf) Hitler. Los colaboradores condenados por el tribunal internacional en 1946 ahora son sus ídolos, son sus héroes, son los retratos de quienes ahora están en los despachos de los dirigentes de varios niveles en Ucrania. (Además, Rusia pide a Ucrania que sea un) Estado neutral, que no sea parte de una estructura militar hostil hacia Rusia porque la OTAN dice que Moscú es el enemigo estratégico de la OTAN y tiene que ser destruida, primero ganada en el campo de guerra y después aniquilada económicamente a través de sanciones económicas ilegales.

Desde 2014, en estos 10 años, aparecieron 19.000 sanciones ilegales contra Rusia, pero nuestra economía creció con 3,6 por ciento en 2023 y el crecimiento de países de la Unión Europea estuvo muy cerca de cero mientras que los líderes piden cambiar la economía europea para fines militares. Entonces, no les interesan la situación del pueblo ucraniano, la vida de sus ciudadanos, solamente buscan prepararse para la guerra contra Rusia, a pesar de que no anunció una guerra contra otros países, además de defenderse de Ucrania que se transformó, con las manos occidentales, en un peón de ajedrez contra Rusia.

Los ucranianos son el mismo pueblo eslavo que el ruso, pero en estos 32 años crecieron dos generaciones en una hostilidad hacia Rusia. Los presidentes (Petró) Porochenko (2014-2019) y Zelenski dicen que los rusos «no son seres humanos», «son animales y no tienen derecho de hablar en su idioma» y «tienen que ir a Rusia», pero fueron ciudadanos de Ucrania de hace 100 años.

En 1917, Donbás se adhirió a Ucrania según el decreto de ley que hicieron los líderes revolucionarios de Kiev al líder de la revolución rusa Vladímir Lenin y solicitaron que se una esa parte de Rusia.

Y en tiempo de Ucrania, después de 1991 hasta el último momento a 2014, Crimea y Donbás fueron un territorio olvidado de Ucrania porque dicen que «no son ucranianos, no quieren ser ucranianos, no quieren olvidar su historia, sus costumbres, su ideología, sus antecesores, su cultura ancestral, etcetera».

En el tiempo de golpe de Estado, en 2014, hasta el inicio de la operación especial militar, el régimen de Kiev mató más de 15.000 civiles en Donbás, la mayoría mujeres, viejos y niños porque hombres intentaron defenderse. Pero bombardearon a ciudades civiles como ahora lo hacen no solamente en territorio de Donbás, sino de Rusia como Kursk, como Rostov. Es una pelea, no es una guerra según las leyes o tradiciones de una guerra, soldados contra soldados, sino que pelean contra los civiles. Y si dicen los politólogos occidentales que se mataron a civiles ucranianos, esa por culpa de los desalmados de Ucrania, porque instalaron sus tanques y equipo bélico entre las casas, entre las escuelas, entre las universidades, en los patios de hospitales como un escudo vivo, (utilizando) a civiles.

P: ¿Es posible tener una relación normal, estable, tranquila con un país como Ecuador que es un aliado expreso de Estados Unidos?

R: Me preguntó uno de los periodistas ¿no les molesta la relación de Ecuador con Estados Unidos? Le dije no, en primer lugar, Rusia no condiciona que un país que es nuestro socio, que coordina, coopera o colabore con un tercer país, porque cada país tiene su política, tiene su interés y busca sus buenas relaciones, buenos beneficios con varios países. Para nosotros es importante que nuestro socio no cree un complot, una alianza contra Rusia, que no afecte a las relaciones con Rusia. Es importante que el otro país no insista en romper todos los lazos con Rusia, como fue la política de Lasso.

P: ¿Para cuándo se desarrollaría la próxima Comisión Intergubernamental?

R: Todavía no tenemos un copresidente para realizar, como primer paso, el contacto a través de zoom, Internet o por teléfono. Todo depende de su nombramiento porque el Gobierno, con la mano del copresidente, llama y coordina las reuniones de la respectiva Comisión. Los copresidentes en líneas generales preparan temas de interés mutuo de cooperación y después llaman a los representantes de los países, del Gobierno y del sector privado o del público, que sean parte de esos temas de interés mutuo para negociar, para buscar unas soluciones.

P: ¿Existe el potencial para seguir avanzando en las relaciones entre Ecuador y Rusia?

R: Claro que hay, porque aparecen temas de cooperación bilateral que es posible de solucionar solamente en el marco de CICEC. Es imposible de analizar, de hablar con varios ministerios, con varias compañías públicas separadas porque mucho depende de influencia, de coordinación, de decretos de parte del Gobierno.



Con información de Agencia Sputnik