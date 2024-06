Algunos datos sueltos… Por Juan Cárdenas

- Advertisement Article Top Ad -

La Asamblea Nacional negó la autorización para el enjuiciamiento penal de la vicepresidenta Verónica Abad, solicitada por la jueza Camacho, quien se relamía por acusarla de concusión, delito que no prescribe, dejando de lado la inicial sindicación por oferta de realizar tráfico de influencias. El órgano Legislativo consideró que se trata de una pugna interna que deben solucionar los enojados compadres, aconsejándoles que se hagan cargo de su problema. Al heredero, si quiere ser candidato, no le queda más que encargar la Vicepresidencia; y no a cualquiera, sino a su escogida Vero.

Veamos estas perlas: “Ecuador principal exportador de cocaína a Europa. La extorsión creció exponencialmente al 364%. Desde abril rige el 15% del IVA para financiar la guerra armada interna. El gobierno subirá los precios de los combustibles. Esta medida no afectará a los pobres porque ellos se movilizan en caballo o bicicleta”. Lo que no dicen es que las medidas tomadas, (muy equivocadas por cierto), no son decisiones del Ejecutivo, sino imposiciones del FMI, de obediencia obligatoria, sin las cuales los chulqueros no aflojan ni un centavo, pues su único objetivo es cobrar sus créditos e intereses, aunque sea sobre los esqueletos de sus víctimas, pues eso de que les duele el drama de los pobres, vale para la exposición de motivos de las cartas de intención y acuerdos que firman los regímenes obsecuentes con los prestamistas transnacionales.

Y agárrense que ya se habla de un acumulado que bordea los 90 mil millones de dólares de deuda externa, dogal imposible de superar si continúa la sumisión y complicidad de los gobernantes de turno, cuyas élites hacen grandes negocios, repartiéndose los papeles y bonos de la dichosa deuda con pingües rendimientos especulativos. ¿Qué hacer?: elegir bien, votar por la Patria, para recuperar la soberanía y dignidad que por ahora está hipotecada al gran capital. Cuando gobernó el pueblo en la Década Ganada, el FMI no mostró sus narices chulqueras porque acá imperó la equidad en la distribución de la riqueza, las grandes obras que transformaron al país, con seguridad, empleo, disminución de la pobreza, inclusión social y económica. Fuimos el jaguar americano.

Asistimos a una virtual deshumanización del poder, responsable del abandono de sus obligaciones en salud, por ejemplo, al amontonar cadáveres anónimos e insepultos. Esos cuerpos, los más causados por la mortandad imperante, irán a fosas comunes, pues ni siquiera les identificaron, pese a la angustia de sus deudos que deambulan por las morgues arrastrando su dolor. En la fuga de un capo de la banda de los Choneros, mientras le trasladaban a una casa de salud con mínima vigilancia, agentes penitenciarios denunciaron que la guía herida usaba un chaleco obsoleto, “caduco” lo llaman. Y para combatir la delincuencia que no cede, se les ocurrió la “brillante” idea de bajar el arancel para abaratar el precio de las armas de fuego. ¿Entendieron? Ni yo. Y si algún “metiche” de la prensa no pautada comenta, aplican la operación ablandamiento al dueño del medio para que agradezca los servicios de esos periodistas y cierre el programa. Es la nueva versión de la libertad de expresión de los intolerantes neoliberales que están en campaña. Párele bola, señor CNE.

Artículo firmado por Juan Cárdenas