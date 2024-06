Críticas del PSC al gobierno de Noboa

No hemos venido a hablar ni de Purga ni de Muentes. En la convención de @La6Ecuador que se dio en Guayaquil, no se tocó el juicio penal contra el ex legislador Pablo Muentes, todavía afiliado al partido y preso en La Roca: "Aquí no hemos venido a resolver nuestros problemas". pic.twitter.com/BKAAqB2d6j