Ecuador carece poderío goleador para la Copa América afirman exseleccionados

- Advertisement Article Top Ad -

Franklin Salas, Eduardo Hurtado y Juan Carlos Burbano analizan la nómina de 26 convocados por Sánchez Bas



La nómina tricolor para la Copa América genera diversos criterios entre exjugadores de la selección ecuatoriana. Unos avalan y otros desaprueban con tenacidad la lista de 26 que Félix Sánchez citó para el torneo continental, que empezará el 20 de junio, en tres semanas.



En diálogo con EXPRESO, Franklin el ‘Mago’ Salas, Eduardo el ‘Tanque’ Hurtado y Juan Carlos Burbano analizan los nombres. Los exseleccionados coinciden en que la delantera sigue siendo el punto más débil de todos.

“La preocupación es arriba con los delanteros. Siempre confiaré en Enner Valencia, que ha respondido en los momentos claves, pero hay que ver cómo está el nivel físico de Kevin Rodríguez y Jordy Caicedo”, comenta Burbano.

El Mago concuerda con dicha observación. No obstante, no logra entender el llamado de Jordy Caicedo, un jugador que desde octubre del 2023 no marca con el Atlas mexicano, por encima por ejemplo de Michael Estrada, figura en Liga de Quito.

“Con Jordy hay resistencia porque no ha hecho goles ni se lo ha nombrado en el último semestre. Hay incertidumbre de cómo esté. Por ejemplo, para mí es sorpresa que Estrada no sea llamado. En Liga es importante y, aunque no ha hecho tantos goles, el que analiza el juego se da cuenta”, reflexiona Salas.

- Advertisment Article Inline Ad -

Más información en Diario Expreso