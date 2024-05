Ministro de Energía dice que ya es tiempo de resolver el futuro de Coca Codo Sinclair

- Advertisement Article Top Ad -

El ministro de Energía (encargado), Roberto Luque, señaló que ya es tiempo de que el gobierno tome una decisión sobre recibir la Central Coca Codo Sinclair para operarla o que sea el sector privado el que lo haga, y reconoció además la importancia que tiene esta central hidroeléctrica para el Ecuador.

“Ya llegó el momento de tomar decisiones. No podemos estar en ese stand by de que no recibimos una central. Si es que es a un sector privado para que la opere, lo vamos a hacer; si es que es que nosotros la recibamos, la empezamos a operar y contratemos trabajos de reconstrucción o lo que sea que haya que hacer, ya hay que hacerlo”, señaló Luque este miércoles 29 de mayo, en una entrevista con La Posta.

El ministro dijo que no hay que confundir los papeles sobre el tema de una crisis energética y baja oferta de generación, con lo que Coca Codo significa hoy al sistema eléctrico ecuatoriano. “lo importante es que es una central que nos está generando 1.200 MWH” resaltó.

Este jueves 30 de mayo, Luque visitará la Casa de Máquinas y la Captación de Coca Codo Sinclair para mirar cómo está operando y lo que necesita. El fin de semana ya se llevó a cabo un mantenimiento programado para controlar los problemas de sedimentación que existían.

Luque se mostró más favorable a la opción de que sea una empresa privada la que venga a operar esta hidroeléctrica, después de ver cómo funciona Termogas Machala y algunas centrales de generación termoeléctrica en Guayaquil, a las que estuvo visitando estas semanas.

En este sentido, dijo que están aprobando un reglamento sobre alianzas estratégicas, para que “un privado venga, reciba infraestructura, haga las inversiones que tenga que invertir, se encargue de operación y mantenimiento y cobre una tarifa por ese valor”.

Aunque advirtió que hay que sincerar esas tarifas para analizar “si es que los números dan para esa tarifa que se paga y como serían el repago de ese tema”.

Sobre la crisis energética que vivió el Ecuador, lo que causó cortes de energía en abril, el ministro dijo que si bien aún no ha sido superada por completo se han tomado varias decisiones que han garantizado que ya no haya más racionamientos, hasta el 2 de junio.

Confirmado.net