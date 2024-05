Principio de una sola China es ancla de paz entre ambos lados de estrecho de Taiwan, dice canciller chino

- Advertisement Article Top Ad -

ASTANÁ, 20 may (Xinhua) — El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, dijo hoy lunes en la capital kazaja que el principio de una sola China es lo que sustenta la paz entre ambos lados del estrecho de Taiwan.

El ministro hizo estos comentarios al margen de la reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) en Astaná, para exponer la posición solemne de China respecto a la toma de posesión del nuevo líder de la región de Taiwan.

Wang, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, dijo que el principio de una sola China no puede ser violado. No importa cómo se transforme la situación política en la isla de Taiwan, eso no cambiará los hechos históricos y legales de que existe una sola China en el mundo y de que Taiwan es parte de China, afirmó.

Wang señaló que recientemente, líderes políticos y personas de todos los ámbitos de la vida en muchos países, incluidos los países miembros de la OCS, han manifestado una posición justa de adhesión al principio de una sola China y de apoyo firme a la causa justa de China de oponerse a la «independencia de Taiwan» y de promover la reunificación, lo que demuestra una vez más que la situación fundamental respecto a la adhesión de la comunidad internacional al principio de una sola China es inquebrantable.

- Advertisment Article Inline Ad -

Cualquiera que intente desafiar el principio de una sola China inevitablemente fracasará, afirmó. Cada vez que provoquen problemas, el consenso de la comunidad internacional sobre la defensa del principio de una sola China se consolidará aún más, y el entendimiento y el apoyo a la posición de China se sumarán, dijo, y añadió que la verdad es que una causa justa disfruta de abundante apoyo, mientras que una causa injusta encuentra poco apoyo.

Los intentos secesionistas proclives a la «independencia de Taiwan» están condenados al fracaso, afirmó Wang.

La Declaración de El Cairo de 1943 y la Proclamación de Potsdam de 1945 estipularon claramente que Taiwan, un territorio chino robado por Japón, será devuelto a China. Estos documentos con efecto legal internacional formaron parte integral del orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial y constituyen la memoria colectiva de la comunidad internacional, afirmó.

Wang señaló que los intentos secesionistas proclives a la «independencia de Taiwan» constituyen el desafío más grave al orden internacional, el cambio más peligroso al statu quo entre ambos lados del estrecho de Taiwan y el daño más significativo a la paz entre ambos lados del estrecho de Taiwan.

El ministro de Relaciones Exteriores chino dijo que el principio de una sola China es el prerrequisito y la base política fundamentales para que China establezca y desarrolle relaciones con todos los demás países, y también es lo que sustenta la paz entre ambos lados del estrecho de Taiwan.

La tendencia general de la reunificación de China es irreversible, indicó Wang.

La nación china tiene la creencia común de que el territorio es indivisible, el país no puede ser desestabilizado, la nación no puede ser separada y la civilización no puede ser desintegrada, expresó, y agregó que ésta es la inexorabilidad histórica y la lógica interna de la eventual reunificación de China.

El canciller afirmó que la cuestión de Taiwan es un asunto interno de China. Lograr la reunificación completa de China es una aspiración compartida de todos los hijos e hijas de la nación china y una tendencia histórica que ninguna fuerza puede detener.

Con información de Agencia XINHUA