Familiares de periodistas asesinados de El Comercio reciben información desclasificada sobre el caso

- Advertisement Article Top Ad -

El presidente Daniel Noboa señaló que la entrega de las actas es un primer paso para llegar a la justicia en el caso Nos Faltan Tres.

Familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, integrantes del equipo periodístico de El Comercio, quienes fueron secuestrados y posteriormente asesinados durante una cobertura periodística en marzo de 2018, recibieron este jueves 9 de mayo las actas desclasificadas de las sesiones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), sobre el caso.

El Ministerio del Interior, al ejercer la secretaría del Cosepe, tenía 30 días plazo para desclasificar las actas desde el momento que la sentencia de la Corte Constitucional (CC) fue notificada. Si bien el dictamen se emitió el 4 de abril, se notificó a los correos electrónicos de las partes el día 8 de ese mes, de acuerdo a lo que consta en el documento del expediente.

Los 30 días se cumplieron el 8 de mayo. Ese día los familiares fueron convocados por el Ministerio del Interior a una reunión, pero la entidad canceló a ultima hora e indicó que el plazo vencía el 12 de mayo, porque fueron notificados el 12 de abril.

- Advertisment Article Inline Ad -

La Corte aceptó la demanda de desclasificación de la información que interpusieron los familiares de Ortega (periodista), Rivas (fotógrafo) y Segarra (conductor), asesinados por miembros del Frente Oliver Sinisterra, grupo disidente de las FARC, liderados por Walter Patricio Arízala, alias Guacho.

Las actas que requirieron los familiares, y que se les entregó, son: la número 18 del 28 de marzo de 2018, la 19 del 13 de abril de 2018 y la 20 del 17 de abril de 2018. Además, la sentencia también dispuso la liberación los audios, sus transcripciones y la lista de asistentes de esas sesiones, “en las partes que se relacionen exclusivamente con el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico”.

Este jueves la secretaria general de Comunicación de la Presidencia, Irene Vélez, y el viceministro del Interior, Lyonel Calderón, recibieron en el Palacio de Carondelet, a familiares y abogados del equipo periodístico para cumplir con la disposición del organismo constitucional, con la presencia de una notaria.

“Entregamos toda la información que durante administraciones anteriores ha sido negada. Han sido más de seis años buscando la verdad. Sabemos que este no es el fin, no es la justicia que están esperando, pero es el inicio para continuar con las investigaciones. Cuentan con nuestro apoyo y respaldo en este proceso”, señaló Vélez.

La funcionaria no dio detalles sobre la información que contienen las actas entregadas, al puntualizar que “esa es información que -según lo expuesto por la Corte- quienes tienen que saberlo son los familiares del equipo periodístico”. En todo caso, mencionó que el Ministerio del Interior recopiló la información que estaba dispuesta como clasificada para poder entregarla a los familiares.

Ricardo Rivas, hermano de Paúl, detalló que recibieron información referente a las actas números 18, 19 y 20. No obstante, comentó que aún no las han revisado. “Se entregaron los magnéticos; revisamos que no estén vacíos los magnéticos respectivos, sino que tengan información que corresponda a los audios de las actas tratadas en la Secretaría de Seguridad Pública”, indicó.

Rivas aclaró que van a tomar un tiempo para revisar la información que se les entregó, antes de pronunciarse ante la Corte. “Hay documentos que hay que leerlos con el equipo legal y con las familias que estamos aquí presentes. Así que vamos a tener un tiempo no tan largo, sino más bien corto, para poder emitir una respuesta luego a través del equipo legal hacia la Corte Constitucional, para indicar qué es lo que hemos recibido”, puntualizó.

Cristian Segarra, hijo de Efraín, indicó que con estos documentos espera despejar dudas. “La expectativa es principalmente aclarar dudas respecto a lo ocurrido, respecto a qué es lo que se habló en las sesiones y llegar un poco más cerca de la verdad, de lo que ocurrió, y de esta forma tener un poco más de justicia en este caso”, comentó.

En tanto, Galo Ortega, padre de Javier, dijo que después de hacer la revisión de la información, posiblemente la próxima semana la enviarán a la Fiscalía. Consideró que estas actas entregadas hoy “son una esperanza de saber qué es lo que pasó. (Despejar) La duda que tenemos los familiares, (sobre) qué paso y qué es lo que nos han ocultado”.

Más información en El Universo