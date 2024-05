Texto completo de artículo firmado por Xi en medio francés

- Advertisement Article Top Ad -

Un artículo firmado por el presidente chino, Xi Jinping, titulado «Impulsar el espíritu que guió el establecimiento de relaciones diplomáticas China-Francia, trabajar juntos por la paz y el desarrollo globales» fue publicado hoy domingo en el medio de comunicación francés Le Figaro.

A continuación se presenta la versión en español del texto completo del artículo:

Impulsar el espíritu que guió el establecimiento de relaciones diplomáticas China-Francia, trabajar juntos por la paz y el desarrollo globales

Xi Jinping, presidente de la República Popular China

Es un enorme placer comenzar mi tercera visita de Estado a la República Francesa por invitación del presidente Emmanuel Macron.

Francia tiene una fascinación especial para nosotros los chinos. Este país ha producido una galaxia de filósofos, escritores y artistas con atractivo global que han inspirado a toda la humanidad. Hace más de 150 años, ciudadanos franceses ayudaron a China a fundar el Astillero Naval de Fujian y la Academia Naval de Fujian. Francia también fue el primer país que dio la bienvenida a a estudiantes chinos patrocinados por el Gobierno. Hace un siglo, varios jóvenes chinos viajaron a Francia para continuar con su educación. Algunos de estos jóvenes patriotas luego hicieron una destacada contribución a la fundación y desarrollo de la Nueva China. Francia también fue el primer gran país occidental que estableció lazos diplomáticos formales con la Nueva China.

El año 2024 tiene un significado especial. Visitaré Francia trayendo conmigo tres mensajes de China:

— China trabajará con Francia para impulsar el espíritu que guió el establecimiento de sus lazos diplomáticos, aprovechar los logros pasados y abrir nuevas perspectivas para las relaciones China-Francia.

Este año se cumple el 60° aniversario de las relaciones China-Francia. Hace seis décadas, el general Charles de Gaulle, con una visión estratégica basada en la tendencia de la época, determinó establecer relaciones diplomáticas con la Nueva China. No fue fácil tomar esta decisión independiente en el punto máximo de la Guerra Fría, pero ha demostrado ser correcta y con visión prospectiva. Con el establecimiento de las relaciones China-Francia se construyó un puente de comunicación entre Oriente y Occidente, y las relaciones internacionales pudieron evolucionar en la dirección del diálogo y la cooperación.

En estas seis décadas, las relaciones China-Francia se han mantenido a la altura de los tiempos. Nuestros dos países tomaron la iniciativa en el establecimiento de una asociación estratégica integral y el lanzamiento del diálogo estratégico institucional en las relaciones de China con los países occidentales. Lideramos la cooperación en aviación, energía nuclear, y en mercados de terceras partes. Fuimos de los primeros países en abrir mutuamente centros culturales y comenzar con actividades del año cultural, proporcionando guía para el aprendizaje mutuo entre civilizaciones. La cooperación China-Francia contribuyó a la conclusión del Acuerdo de París sobre el cambio climático y el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal, lo que impulsó enérgicamente la implementación de la agenda climática mundial.

La historia es nuestro mejor maestro. Vivimos en un mundo que está lejos de ser tranquilo y que una vez más enfrenta una multitud de riesgos. China está dispuesta a trabajar con Francia con el espíritu que guió el establecimiento de nuestros lazos diplomáticos para forjar una asociación estratégica integral más fuerte entre nuestros dos países y hacer nuevas contribuciones para una cooperación más firme de la comunidad global.

— China se abrirá aún más al mundo y profundizará la cooperación con Francia y otros países.

Este año marca el 75° aniversario de la fundación de la República Popular China. A lo largo de 75 años de trabajo arduo y perseverante, el pueblo chino ha hecho que China deje de ser un país empobrecido para convertirse en la segunda mayor economía del mundo. Varios cientos de millones de personas en las zonas rurales salieron de la pobreza, un milagro en la historia de la humanidad. La economía china registró un crecimiento de 5,2 por ciento en 2023 y se espera que crezca alrededor de 5 por ciento en 2024 con más avances hacia un desarrollo de alta calidad. China seguirá siendo una fuente de crecimiento mundial y creará oportunidades para todos los países.

Una cosa que ha hecho posible el desarrollo de China es nuestro firme compromiso con la apertura. Damos la bienvenida a más productos agrícolas y cosméticos franceses de calidad en el mercado chino para satisfacer las crecientes necesidades del pueblo chino de tener una vida mejor. Damos a la bienvenida a la inversión de las empresas de Francia y de otros países en China. Para este fin, hemos abierto completamente el sector manufacturero de China y nos movilizaremos rápidamente para ampliar el acceso de mercado a los sectores de telecomunicaciones, servicios médicos y otros. También tenemos una política de exención de visa durante 15 días para visitantes de muchos países, incluyendo de Francia, y hemos tomado más medidas para facilitar los viajes y pagos de extranjeros en China.

Además de abrirse, China también alienta a las empresas chinas a globalizarse. Francia está impulsando la reindustrialización basada en la innovación verde, mientras que China está acelerando el desarrollo de nuevas fuerzas productivas de calidad. Nuestros dos países pueden profundizar la cooperación en innovación y promover conjuntamente el desarrollo verde. Algunas compañías chinas han establecido fábricas de baterías en Francia. El Gobierno chino apoya la inversión de más compañías chinas en Francia y espera que Francia garantice sus operaciones en un entorno empresarial justo y equitativo.

— China fortalecerá la comunicación y la coordinación con Francia para defender la paz y la estabilidad mundiales.

Este año marca el 70° aniversario de los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica. Hace siete décadas, el primer ministro chino Zhou Enlai planteó en su totalidad los cinco principios por primera vez: «respeto mutuo a la soberanía e integridad territorial, no agresión mutua, no interferencia mutua en los asuntos internos de cada uno, igualdad y beneficio mutuo, y coexistencia pacífica». Durante 70 años, los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica han sido ampliamente aceptados y reconocidos por los países de todo el mundo. Se han convertido en una importante norma que rige las relaciones internacionales contemporáneas.

China ha practicado fielmente los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica. Durante los últimos 70 años desde su fundación, la Nueva China nunca ha provocado una guerra ni ha ocupado un centímetro de territorio extranjero. China es el único país del mundo que incluye en su Constitución el compromiso de seguir una vía de desarrollo pacífico y China es el único país entre los principales países poseedores de armas nucleares que está comprometida a no ser el primero en utilizar las armas nucleares.

En los últimos años he propuesto la Iniciativa para el Desarrollo Global, la Iniciativa para la Seguridad Global y la Iniciativa para la Civilización Global. Como parte de los esfuerzos de China para ayudar a mejorar la gobernanza global y resolver la difícil cuestión del desarrollo humano, las tres iniciativas han obtenido el apoyo de más de 100 países y organizaciones internacionales.

China entiende las repercusiones de la crisis en Ucrania para las personas de Europa. China no inició la crisis en Ucrania, ni es parte ni participante en ella. No obstante, China ha estado desempeñando un papel constructivo en un esfuerzo por la solución pacífica de la crisis. He realizado muchos llamados, entre otros, para observar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, respetar la soberanía y la integridad territorial de todos los países, y abordar las legítimas preocupaciones de seguridad de todas las partes. He enfatizado que no se deben utilizar las armas nucleares y que no se debe librar una guerra nuclear. China ha enviado a Ucrania muchos cargamentos de ayuda humanitaria y ha enviado a su representante especial en muchas ocasiones para mediar entre los países pertinentes. Cuando más se prolongue la crisis en Ucrania, mayor daño causará a Europa y al mundo. China espera que la paz y la estabilidad retornen a Europa lo antes posible. Estamos dispuestos a colaborar con Francia y con toda la comunidad internacional para encontrar una solución razonable a la crisis de Ucrania.

El conflicto palestino-israelí también nos toca la fibra sensible. La solución fundamental radica en el establecimiento de un Estado de Palestina independiente. La historia ha mostrado en repetidas ocasiones que el recurrente problema palestino-israelí tiene sus raices en esencia en la falta de aplicación efectiva de las resoluciones pertinentes de la ONU, en la continua erosión de las bases para la solución de dos Estados, y en la desviación del proceso de paz en el Medio Oriente. China y Francia tienen mucho en común sobre la cuestión Palestina-Israel. Por lo tanto, es fundamental que fortalezcamos la cooperación y ayudemos a restaurar la paz en el Medio Oriente.

Confucio observó que «un hombre de verdadera integridad moral es uno que es tanto amistoso como independiente, que no compromete sus principios y que es independiente sin tener sesgos ni tomar partida. Qué inquebrantablemente firme es en su fuerza». El escritor francés Romain Rolland dijo que «es mucho más fácil permitirse ser guiado que pensar por uno mismo. Esta abdicación es el núcleo de la malicia». Tanto China como Francia valoran su independencia como dos grandes países. Nuestras interacciones en el largo curso de la historia han liberado una enorme energía que ha influido en la trayectoria del mundo. Ahora nos encontramos en otro punto de partida histórico. ¡Trabajemos juntos en esta nueva expedición hacia un mayor avance en las relaciones China-Francia en beneficio de nuestros dos países y del mundo!

