Colombia romperá relaciones con Israel el 2 de mayo

Colombia rompe relaciones con Israel, anunció este miércoles el presidente Gustavo Petro durante su discurso en la plaza del Bolívar, en Bogotá.

«Aquí delante de ustedes, el Gobierno del Cambio, el presidente, informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con Israel por tener un presidente genocida», anunció.

El mandatario reivindicó a Palestina e hizo un homenaje a las víctimas que han caído en el conflicto en Israel y Gaza.

«Hoy, quizás, el mundo podría resumirse, en una palabra, quizás todas las consignas, todos esos colores pudieran resumirse en una sola palabra, que reivindica la necesidad de la vida, la rebeldía, la bandera alzada y la resistencia, esa palabra se llama Gaza, se llama Palestina, se llaman las niñas, los niños, los bebés que han muerto descuartizados por las bombas», señaló.

Por último, recalcó que no es posible que se regrese a la época donde se extermina un pueblo entero ante los ojos del mundo y no se haga nada al respecto.

«Hoy la humanidad toda, en las calles, por millones, está de acuerdo con nosotros, y nosotros con ella. No puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Si muere Palestina, muere la humanidad, y no la vamos a dejar morir», sostuvo.

Desde que Israel inició su intervención militar en territorio palestino, el Gobierno de Colombia ha rechazado las acciones y crímenes cometidos por el ejército israelí. Su postura ha desencadenado roces diplomáticos y enfrentamientos en redes sociales.

La postura del presidente Gustavo Petro llevó a que tanto Israel como Colombia suspendieran algunas relaciones comerciales, sobre todo en la compra de armas y de apoyo militar

Petro ha emitido mensajes en redes sociales comparando la situación de la Franja de Gaza con los campos de concentración nazi, lo que llevó al embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, a calificar las afirmaciones del mandatario colombiano como «hostiles y antisemitas».

Con información de Agencia Sputnik