Tenis/Madrid.- Rafa Nadal: «Es el final y los finales son emotivos»

El tenista español Rafa Nadal explicó que no se deja lleva por la «emoción» de una jornada especial este sábado en el Mutua Madrid Open, donde no sólo esquivó la eliminación ante el australiano Alex de Miñaur sino que comprobó que su recuperación va por buen camino, sin perder la «perspectiva» de que tiene que ir «día a día».

«Contento, hace unos días se me hacía difícil pensar estar en una tercera ronda. He podido aguantar un partido de más de dos horas y hacerlo aquí en casa, jugando delante de esta gente, es una pasada, emocionante», dijo en una abarrotada rueda de prensa.

«Vamos día a día, con total naturalidad. Es difícil pensar en grandísimas cosas, pero al final la vida y el deporte cambian rápido. Si estoy aquí me doy la oportunidad de que pase. Hoy ha sido un día bonito, emocionante. Nunca podré agradecer el cariño y el apoyo que recibo aquí, es impresionante. Me empuja también durante estos meses deportivamente difícil. Siempre te queda aliento e ilusión para vivir momentos así, vale la pena, que sea en casa, significa mucho», añadió.

El balear confesó la emoción vivida en la Manolo Santana por la victoria y por aguantar el pulso con un De Miñaur que la pasada semana le eliminó en Barcelona, con la afición soñando ya con grandes cosas. «El deporte tiene una cosa fantástica, emociona a la gente. El otro día el Real Madrid, estás defendiendo 120 minutos y terminas ganando en los penaltis, es increíble. Si pierde, el planteamiento hubiese sido defensivo. Es la magia del deporte», dijo, recordando que a él se le pudo ir el ‘tie-break’ del primer set después de tenerlo atado.

«Los que competimos también nos contagiamos de esa ilusión, pero vemos cómo es el deporte. No sólo en el estado emotivo. Me emociono igual cuando veo a Tiger empezar Augusta con un ‘birdie’, pero después es muy difícil. Lo mío es lo mismo, te emocionas pero la realidad es que es un partido. Dentro de dos días empezamos otra vez, el vaso de confianza y energía se va llenando pero hoy estoy lejos de aspirar a cosas que la gente pueda pensar, que se dejan llevar por la emoción», afirmó.

«No nos dejemos llevar por la emoción de un partido, hay muchas cosas que se tienen que ir ajustando al menos estoy competitivo. Hoy ha sido un partido muy positivo, he podido hacer cosas que no había podido hacer. Ha habido días con problemas, los últimos han sido mejores, esto es positivo. Hay que ver cómo me recupero, hay cosas que no las puedo hacer aún de la manera que me gustaría. Necesito apoyos más potente que me están fallando y tengo que ir poco a poco, aún con un poco de cuidado», explicó.

Nadal recordó que su juego aún esas mermas y tiene que ser más «táctico» sin poder «hacer el burro». «La perspectiva me la marca mi día a día. Un partido no me va a cambiar la perspectiva. Para tener un cambio de perspectiva tengo que estar convencido que mi físico responda. Tengo que recuperar la confianza en mi cuerpo, es normal que no la tenga, me han pasado muchas cosas», comentó.

«Tengo que recuperar la confianza en mí mismo en todos los sentidos. La perspectiva no me cambia pero ahora tengo la oportunidad de jugar otra vez más. Son cinco partidos al menos en dos semanas, es un avance importante, no había hecho eso en dos años. Cuando sabes que puede ser la última vez es emocionante. Es especial y son emociones distintas, pero he tenido la suerte de vivir momentos muy bonitos aquí en Madrid, desde la final de 2005 a hoy. Es el final y los finales siempre son emotivos. He vivido momentos inolvidables y este es otro más», añadió.

Con información de Europa Press