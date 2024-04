«Noboa nos miente en la cara», ciudadanos sobre cortes de luz en la madrugada

- Advertisement Article Top Ad -

No solo volvieron los apagones, volvieron y por más horas. Usuarios reclaman al presidente

odos confiaban en la palabra de Daniel Noboa. El 16 de abril, por la mañana, el presidente de Ecuador no solo anunció que había pedido la renuncia a la ministra de Energía, sino que también denunció sabotaje en las plantas eléctricas y prometió que no se dejaría «cuentear». Dijo que eso de que Guayas necesitaba cinco horas de apagón al día era puro cuento. «Nosotros no vamos a dar más apagones esta semana», aseguró.

Sin embargo, a la medianoche del 17 de abril, el primer corte llegó para cientos de barrios y ciudadelas de Guayaquil, y los ciudadanos no tardaron en volcarse a las redes sociales para recordarle a Daniel Noboa su promesa y llamarlo «mentiroso». Rápidamente, su nombre y el de Cnel se volvieron tendencia, pero no precisamente con buenos comentarios.

Los usuarios se quejaron del calor, de la falta de aviso, pero sobre todo de que «nos mienten en la cara».

A las 03:00, cuando la energía regresó a varios sectores, empezó el corte en otros hasta las 06:00. Lo que más llama la atención es que, además de estos cortes en la madrugada, se ha anunciado otro en la tarde, y ya no de dos o tres horas, sino de cuatro. De 09:00 a 13:00 se irá, por ejemplo, en ciudadelas como Los Ceibos.

