Glas confirma que hubo tortura en su detención en la embajada mexicana en Ecuador

El exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas (2012-2018) confirmó que hubo tortura en su detención en la embajada mexicana en Quito, ocurrida el pasado 5 de abril, en una audiencia telemática donde solicitó un ‘habeas corpus’ que se extendió hasta la madrugada de este viernes.

«Me esposaron de esta manera, me colgaron de los brazos así ya esposado (…) estaba yo colgado en esta posición, con una clara intención de tortura. Me elevaron, con un claro afán de infligirme más daño», señaló Glas mientras describía, parado, la forma en que fue capturado.

El exfuncionario relató que lo sacaron «como trofeo de guerra, como que fuera una vaca» y señaló que en el testimonio de un militar durante esta audiencia hubo un reconocimiento del maltrato y tortura física en su contra durante el arresto.

«Tengo la certeza de que había una mujer en el mando. El método de tortura estaba siendo transmitido en vivo y en directo. ¿Quién habrá estado del otro lado? ¿El Comandante de la Policía, seguramente con un brindis? ¿Habría sido el señor presidente? No lo sé, no se ha exhibido aquí la orden del Señor Presidente, así que hasta que eso ocurra prefiero creer que es mentira, porque me da vergüenza como ecuatoriano», señaló.

Además, ratificó ser un perseguido político y solicitó ser devuelto a la embajada mexicana y que le sea entregado el salvoconducto para poder acogerse al beneficio del asilo, otorgado por México, y en cumplimiento de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954.

«Soy un perseguido político y para mí lo más relevante del reconocimiento de perseguido político y de asilado político por parte de los Estados Unidos Mexicanos, la doceava economía del mundo, dicho sea de paso. He ahí el pobre asesoramiento que le han dado al presidente (Daniel) Noboa, es el reconocimiento de que yo soy un perseguido a nivel internacional que era lo que yo he esperado todo este tiempo, más allá de las medidas cautelares de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), más allá de lo que ha resuelto la OEA», aseveró.

Glas rechazó las acusaciones de corrupción en su contra por el caso Odebrecht, al recordar que ha sido el primer extranjero en beneficiarse de la declaratoria de nulidad de las pruebas en este caso, lo cual ha sido notificado desde 2023 a la Fiscalía General del Estado ecuatoriano.

En cuanto al más reciente caso del cual se le acusa de presunto peculado se debe a que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, considera que las obras de la reconstrucción de la provincia de Manabí, tras el terremoto de 2016, no eran las que debían haber sido priorizadas.

Confirmó, además que ha estado tres días sin dormir y que se encuentra en huelga de hambre. «Tampoco me han dado mis medicamentos para el dolor», aseveró.

El jueves, seguidores del movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017) se manifestaron frente a la Corte Nacional de Justicia para exigir la excarcelación de Glas.

La secretaria jurídica de la Presidencia ecuatoriana, Mishel Mancheno, dijo en la audiencia que la privación de la libertad de Jorge Glas «fue legal y legítima» y que el asilo irregular no impide que se cumpla con una orden de detención.

En las últimas horas, la fiscal Salazar dijo en una entrevista con la CNN en español que no existe orden de detención contra el exvicemandatario, lo cual ha generado preocupación respecto a por qué fue sacado de la embajada de México.

Este suceso provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con Ecuador y la denuncia de México a este país andino ante la Corte Internacional de Justicia por la violación del derecho internacional.

México también adelantó que solicitará la suspensión de Ecuador de la ONU hasta tanto solicite disculpas públicas, pero tanto la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, como el viceministro del Interior, Esteban Torres, dijeron a medios locales que esa posibilidad no está sobre la mesa.

Por el momento, la OEA ya aprobó una condena a Ecuador por la irrupción en la legación diplomática y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) estaba convocada a una sesión extraordinaria a fin de analizar el suceso.

Con información de Agencia Sputnik